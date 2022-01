Calciomercato invernale 2022, tutte le trattative e scambi del 6 gennaio 2022

Ultimo aggiornamento 06-01-2022 20:37

Dopo sei anni, Samir saluta la Serie A. È ufficiale il trasferimento del centrale brasiliano dall'Udinese al Watford, formazione di Premier League che, come noto, fa capo come i friulani alla famiglia Pozzo. L'accordo era stato costruito negli scorsi giorni e ora, dopo l'annuncio del Watford, è diventato ufficiale. Come comunicato dagli inglesi, Samir arriva a titolo definitivo : ha firmato un contratto fino al 2025. Samir, lascia la Serie A dopo 6 anni.

Ormai è cosa fatta per quanto riguarda il passaggio di Lorenzo Insigne ai canadesi del Toronto, formazione che milita in MLS. Su quello Insigne non sembra avere grossi problemi e rimetterà tutte le decisioni allo spogliatoio e alla volontà di Luciano Spalletti.

Poco prima del match contro il Milan, il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di DAZN :, Mercato ? Su Niles non mi devo nascondere. Pinto ha analizzato anche la situazione legata al Covid :, Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo vissuto questa realtà del mondo.

Prima del fischio d'inizio di Milan - Roma, Paolo Maldini ha voluto mandare un messaggio ai tifosi parlando di mercato :, Non bisogna aspettarsi colpi alla Berlusconi. , ha commentato Maldini a Dazn -, ora i tifosi non si aspettino colpi da parecchi milioni.

Krzysztof Piatek è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche di rito, dopo le quali comincerà ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina.

Per gennaio gli obiettivi sono abbastanza pochi e chiari, mentre per giugno Beppe Marotta sarebbe preparando dei super colpi direttamente dalla Serie A. Inter : Marotta punta ai giocatori in scadenza nel 2023. In questo senso, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta starebbe vagliando alcune soluzione direttamente dalle concorrenti di Serie A. Inter : Beppe Marotta non molla Zakaria ma a una sola condizione. Solo in questo caso l'Inter penserebbe a un investimento importante.

Il Milan ha deciso di passare al contrattacco per assicurarsi il difensore del Lille Sven Botman. I rossoneri stanno facendo il possibile per strappare il centrale che, nello scacchiere di Pioli. Milan , chi è Botman : tutto sul difensore olandese. Il Milan ha già il sì del giocatore, che non vede l'ora di confrontarsi con un campionato più competitivo di quello francese. Se proprio non dovesse riuscire ad arrivare a Botman, il Milan proverebbe con un'alternativa.

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha allontanato le voci di mercato in un'intervista a MozzartSport :, ma mi limito a leggere le notizie senza dargli molta importanza. Quando c'è stato davvero qualcosa di concreto, la Lazio non mi ha lasciato andare e io sono rimasto.

Inter a caccia di un esterno sinistro : nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Layvin Kurzawa, da tempo fuori dai piani del Psg ma ancora sotto la Torre Eiffel. Il giocatore è in cerca di rilancio e i nerazzurri sono pronti a farsi avanti, che verrà valutata nei prossimi giorni.

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Napoli per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. Alla vigilia della sfida con il Napoli, il tecnico bianconero ha confermato la decisione di continuare a puntare su Alvaro Morata. Ora la trattativa per il rinnovo di Dybala Confermato Alvaro Morata, ora diventa prioritario affrontare la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. La trattativa per il prolungamento del suo accordo con la Juventus prosegue da mesi.

