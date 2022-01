Mercato Milan, c'è l'ok di Elliott per il grande colpo in difesa

06-01-2022 12:18

Il Milan ha deciso di passare al contrattacco per assicurarsi il difensore del Lille Sven Botman. I rossoneri stanno facendo il possibile per strappare il centrale che, nello scacchiere di Pioli, andrà a prendere il posto dell’infortunato Simon Kjaer. Deve però scontrarsi con la volontà dei francesi che, invece, non vorrebbero lasciar partire uno dei loro punti di forza nel mercato di gennaio.

Botman, la chiave è il prestito

La Società rossonera, secondo il Corriere della Sera, avrebbe trovato la chiave per scardinare la resistenza del Lille. La formula per prendere Botman sarebbe dunque questa: prestito con diritto di riscatto a giugno per una cifra che si aggirerebbe sui 25-28 milioni di euro. Ora si attende la risposta dei francesi, che perso Botman, avrebbero poi il problema di trovare un sostituto.

Milan, chi è Botman: tutto sul difensore olandese

Il Milan ha già il sì del giocatore, che non vede l’ora di confrontarsi con un campionato più competitivo di quello francese. Il Lille, all’inizio, ha fatto sapere di volere 30 milioni cash per la cessione del giocatore: troppo per Maldini e Massara. Botman nel 2020 è stato convocato per la prima volta nella Nazionale olandese. A breve compirà 22 anni, dunque è anche un prospetto per il futuro, di stazza fisica notevole essendo alto 193 centimetri.

Calciomercato Milan, le alternative a Botman

Se proprio non dovesse riuscire ad arrivare a Botman, il Milan proverebbe con un’alternativa. Che sia di piede mancino per poter sopperire anche all’eventuale partenza di Romagnoli. Si guarda di nuovo in Francia, sperando in un altro Tomori. Sono seguiti Abdou Diallo e Issa Diop. Il primo all’occorrenza sa ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, ha 25 anni e gioca nel Psg: costa circa 20-25 milioni. Il secondo gioca nel West Ham ed è in realtà un piede destro. Gli Hammers non hanno molta voglia di cederlo.

OMNISPORT