Fiorentina, visite mediche per Piatek

06-01-2022 16:08

Krzysztof Piatek è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche di rito, dopo le quali comincerà ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il 26enne attaccante arriva dall’Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro: i viola, che hanno già acquistato dal Lilla il centrocampista francese Jonathan Ikoné, lo hanno strappato al Genoa, la squadra che voleva riprenderselo e con la quale il polacco aveva esordito in Serie A nel 2018 per poi passare dopo mezzo campionato al Milan, dove è rimasto una stagione e mezza prima di approdare nella capitale tedesca.

