Ultimo aggiornamento 10-01-2022 15:30

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, difensore del Senegal ora impegnato in Coppa d'Africa ha raccontato qualche retroscena di mercato ai microfoni di Canal +. In particolare, rivela di essere stato cercato in passato anche dal Chelsea :, Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. Il Napoli però ha deciso di tenermi e questo dimostra tutto l'amore per me, del club e pure dei tifosi.

La Juventus, nonostante l'ottima prova di Alvaro Morata contro la Roma, è sempre alla ricerca di un attaccante. I nomi sulla lista della dirigenza sono molti, ma tra questi dovrebbe essere tolto quello di Edinson Cavani. Per la Juve un altro nome da depennare nella non facile ricerca di una punta per gennaio.

Il grave infortunio di Federico Chiesa cambia inevitabilmente i piani della Juventus per quanto riguarda il mercato di gennaio. Senza Chiesa ora il reparto offensivo diventa l'emergenza numero uno, e la prima lacuna da colmare sarà proprio in attacco. L'attaccante svedese, sarà il naturale primo sostituto di Chiesa, e dovrà cogliere l'occasione per affermarsi finalmente in bianconero. Juventus : torna nel mirino Dembele.

Cosa è successo ieri domenica 9 gennaio 2022

Sarri: "Alcuni non sono adatti al nostro gioco". Genoa, Shevchenko verso l'esonero. Sampdoria-Milan: accordo per Andrea Conti, arriva in prestito. Serie A, Roma: vicinissimo Sergio Oliveira. Milan, Massara: "Botman? Il Lille non lo vende ora". Il Barcellona non si ferma: preso il talento Blanco, clausola da 100 milioni. Mercato Inter: Zhang è tornato, ora qualche regalo per Inzaghi.

Virgilio Sport