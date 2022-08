Calciomercato Bari: vicinissimo Zuzek, per l'attacco spunta Di Carmine

14-08-2022 14:30

Colpo in arrivo per il Bari, che sta trattando un rinforzo per la difesa pescando nel mercato dell’est e in questo caso in Slovenia. L’obiettivo dei biancorossi pugliesi è Zan Zuzek, difensore del 1997 che nonostante le offerte di altre squadre in patria ha intenzione di volare al più presto in Italia per assaggiare una Serie B mai così competitiva. Per lui ci sono 56 presenze (e ben 6 reti) con la maglia del Koper nelle ultime due stagioni, più diverse presenze in tutte le nazionali giovanili slovene dalla Under 16 alla Under 21.

Per l’attacco invece i nomi restano sempre gli stessi: Nwankwo Simy della Salernitana, Camillo Ciano del Frosinone e Christian Gytkjaer del Monza. Nelle ultime ore però ha preso quota anche il nome di Samuel Di Carmine, in uscita dalla Cremonese ma su cui ci sono Perugia e Venezia.

