La punta della Salernitana desta l'interesse dei rossoneri e della Premier League.

24-04-2023 21:13

Il 26enne Boulaye Dia ha raggiunto la doppia cifra nel suo primo torneo di Serie A, e questo desta l’attenzione del Milan, che ha colpito al Meazza impattando il gol di Olivier Giroud.

La Salernitana, cui ha regalato sabato il raddoppio nella vittoriosa gara contro il Sassuolo finita 3-0, deve versare nelle casse del Villlareal 12 milioni di euro per riscattare il senegalese, che poco più di un anno fa si è laureato campione d’Africa contro l’Egitto e poi ha disputato il Mondiale, rifilando una rete al Qatar: l’offerta al presidente Iervolino deve essere perciò superiore e società di Premier League, come Everton e Leeds, sono sulla carta avvantaggiate; la sua prima squadra in Europa è stata lo Stade Reims.