Empoli: Parisi verso Nizza, scambio a centrocampo con la Fiorentina

23-07-2022 13:10

Piacciono non solo in Italia i gioielli dell’Empoli, che nelle ultime ore ha visto farsi avanti i francesi del Nizza per Fabiano Parisi, talento classe 2000 che era stato trattato dal Napoli per la corsi di sinistra, e anche per il difensore centrale del 2002 Mattia Viti. In attesa di capire quanto si vorrà spingere avanti il club francese, c’è anche un’idea in uscita.

Pare infatti che la Fiorentina sia immacolata del talento di Nedim Bajrami, centrocampista o esterno d’attacco albanese di passaporto svizzero per cui i Viola offrirebbero Zurkowski già in prestito in Toscana nella scorsa stagione con 35 presenze e ben 6 gol.

