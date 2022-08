Calciomercato Fiorentina: Zurkowski e 5 milioni, Bajrami si avvicina

27-08-2022 07:00

Fiorentina che vuole farsi un regalo dopo la sudata qualificazione alla Conference League, ed ha già da tempo individuato in Nedim Bajrami dell’Empoli. Il trequartista svizzero di origine albanese è da tempo oggetto delle attenzioni dei Viola, che però avevano “congelato” la trattativa senza piazzare l’affondo decisivo proprio in attesa di capire il proprio futuro europeo.

Nelle ultime ore la Fiorentina e l’Empoli hanno fatto progressi importanti, trovando una base di accordo che comprende il centrocampista polacco di 24 anni Szymon Zurkowski (già in prestito ai biancoblù lo scorso anno) e un conguaglio da 5 milioni. Pare però che l’Empoli abbia anche espresso gradimento per Christian Kouamé, attaccante esterno classe 1997 molto utilizzato da Vincenzo Italiano in questo inizio di stagione.

