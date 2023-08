Calciomercato Genoa Malinovskyi è un super colpo, occhi puntati su Crespo e Colombo. E sabato c’è la Fiorentina

Il Genoa continua a costruire una squadra di ottimo livello e piazza il colpo prelevando Malinovskyi dal Marsiglia, ma le mosse non sono finite: occhi puntati sui possibili arrivi di Crespo e Colombo

17-08-2023 19:44

Il Genoa vuole fare le cose in grande al momento del suo ritorno nella massima serie. La società di Joshua Wander vuole raccogliere il massimo entusiasmo possibile da parte dei tifosi in questa serie A e sul mercato è stata una delle società più attive fino a questo momento piazzando una serie di colpi a ripetizione ed ora toccherà ad Alberto Gilardino, riuscire a mettere i pezzi insieme e costruire una squadra che ha come obiettivo quello di una tranquilla salvezza.

Genoa, il colpo Malinovskyi fa sognare i tifosi

Non solo tanti colpi funzionali ma anche qualche affare ad effetto per il Genoa che si presenta ai nastri di partenza con la voglia di dare del filo da torcere a tutti. Se Retegui è stato il colpo che ha fatto entusiasmare i tifosi già all’inizio di questa sessione di mercato, quello di Ruslan Malinovskyi, rischia di essere il complemento perfetto. I rossoblù ora possono contare su un attacco di primissimo livello che vede la presenza di Retegui, Junior Messias e dell’ex Atalanta. Malinovskyi è in arrivo dal Marsiglia con un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Mercato Genoa: nel mirino Crespo e Colombo

Ma i colpi in entrata rischiano di non essere ancora al completo per il Genoa di Gilardino. Dalla Turchia sono sicuri che i rossoblù siano ormai ad un passo dal centrocampista portoghese Miguel Crespo, che con un contratto in scadenza nel 2024 avrebbe rifiutato le proposte di rinnovo del Fenerbahce che ha deciso di metterlo sul mercato. Il lusitano è un giocatore molto duttile com può giocare in più ruoli tra centrocampo e trequarti.

Il Genoa punta a completare la rosa al meglio delle possibilità con qualità e profondità ed è per questo motivo che nel mirino resta anche il giovane Lorenzo Colombo. L’attaccante, lo scorso anno al Lecce, è seguito anche dal Cagliari ma i grifoni sembrano essere in vantaggio.

Genoa-Fiorentina: ora si fa sul serio

Tutti i discorsi di mercato devono però finire in “ghiaccio” per un paio di giorni: sabato infatti è il momento del debutto per la squadra di Alberto Gilardino che al Marassi ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una sfida già importante per i rossoblù contro un avversario di ottimo livello, il tecnico ex campione del Mondo cerca subito le risposte giuste da una squadra giovane e con tanti elementi giovani. Ma potrebbe essere la spinta degli entusiasti tifosi del Genoa a guidare la carica al debutto in programma sabato sera.