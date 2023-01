Di pari passo con il campionato, tornato a pieni ritmi dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar , è ripartito il calciomercato. Le prime operazioni ufficiali sono state già perfezionate, altre sono in cantiere. Molto attive Juventus, Inter e Milan, chiamate ad apportare qualche accorgimento per lanciare l’inseguimento al Napoli, che dal canto suo sta lavorando per il presente e per il futuro. Ma qual è il borsino del mercato di riparazione? Scopriamolo insieme.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE De Paul

Fresneda Mac Allister INTER Buchanan Sommer Becao MILAN Aouar Sergio Rico Angelo Gabriel NAPOLI Ounahi Contini Hjulmand ROMA Traoré Aouar Frattesi LAZIO Pellegrini Sanabria Sallai ATALANTA Osorio Beukema Szymanski FIORENTINA Sabiri Cortes Karlsson

Mercato, le mosse di Juventus e Inter

Per dare corpo alle ambizioni di rimonta scudetto ad Allegri serve un innesto di peso a centrocampo. La pedina da sacrificare è McKennie, il sogno proibito si chiama Mac Allister, quello più a buon mercato potrebbe essere rappresentato da De Paul, che può lasciare l‘Atletico. L’Inter invece è sempre a caccia di un esterno (Buchanan il favorito per prendere il posto di Dumfries, se l’olandese dovesse davvero andare al Chelsea), mentre per la porta sono tante le complicazioni per l’esperto Sommer, estremo difensore del Borussia Moenchengladbach e della Svizzera.

Milan su un centrocampista e un portiere

Un centrocampista offensivo e un altro portiere dopo Devis Vasquez sono le priorità del Milan. Per il primo tassello Maldini spinge per Aouar, in scadenza di contratto col Lione, seguito anche dalla Roma. Il francese è un vecchio pallino del Milan (che però batte anche altre piste) e in generale delle squadre italiane, la trattativa può sbloccarsi a fine mercato. Per la porta, una soluzione low cost rimane quella di Sergio Rico, in uscita dal Paris Saint-Germain, giocatore di grande esperienza che si riaccomoderebbe in panca una volta che Maignan avrà superato i suoi problemi fisici.

Napoli, Roma e le altre: tutte le trattative

Perfezionato lo scambio con la Sampdoria, con l’approdo di Bereszynski in azzurro e del giovane Zanoli in blucerchiato, il Napoli punta a chiudere in tempi brevi l’affare Ounahi con l’Angers: il centrocampista rivelazione dei Mondiali col Marocco rimarrebbe all’Angers fino a fine stagione. Per la porta, allo studio il ritorno di Contini dalla Samp, con Sirigu diretto a Cagliari. Capitolo Roma: Traoré in pole per il post Karsdorp. La Lazio insegue Pellegrini e Sanabria, la Fiorentina non molla il sampdoriano Sabiri.