Calciomercato: il Chelsea piomba su Haaland

In un mercato dove la pandemia da coronavirus ha messo in ginocchio le entrate di quasi tutti i club, il Chelsea prova ad andare controcorrente.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Chelsea si è fortemente interessato all’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, ed è intenzionato a chiuderne l’acquisto entro la prossima estate, cercando così di battere sul tempo la concorrenza, pagando una cifra superiore alla clasuola del giocatore (75 Mio. €), attiva solo dal 2022.

Una mossa, come detto, in controtendenza rispetto all’andamento del mercato attuale, in cui i club sono impegnati maggiormente a coprire i danni più che a pianificare investimenti. In definitiva il Chelsea dovrà sedersi al tavolo con il DS giallonero Hans-Joachim Watzke e preparare un’offerta irrinunciabile, da 100 milioni di euro a salire, ovvero una soglia superata solo in rare occasioni nella storia del calciomercato.

“Ha l’ambizione di vincere la Champions League e con i suoi gol. Haaland, quando se ne andrà, non lo farà per soldi, bensì per fascino e ambizione”, aveva detto lo scoso dicembre a Tuttosport il suo agente Mino Raiola.

Londra e i “blues” potrebbero davvero rappresentare il fascino e l’ambizione per il forte giocatore norvegese?

OMNISPORT | 18-01-2021 12:34