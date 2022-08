Calciomercato, Inter: il retroscena sulle offerte del Chelsea e l'inserimento del Nizza. Le ultime

10-08-2022 20:54

Cesare Casadei, il gioiello dell’Inter, è nel mirino del Chelsea e del Nizza. I nerazzurri hanno già rifiutato due offerte degli inglesi ma, nelle ultime ore, si è inserito anche il club francese.

Nelle scorse ore, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, a The Here We Go Podcast, ha fatto il punto della situazione:: “Il Nizza è interessato a Casadei – ha confermato -. Il Chelsea sta ancora trattando con l’Inter, ma in corsa c’è il club francese e si parla della possibile opzione di riacquisto. L’Inter non accetterà 8/9 milioni di euro per Casadei, due offerte del Chelsea sono già state rifiutate”.

Intanto, si è da poco concluso l’allenamento congiunto fra l’Inter e il Sant’Angelo Lodigiano. Il test si è concluso 11-0 per i nerazzurri. Il primo tempo si è concluso 5-0 per la squadra di Simone Inzaghi: doppietta di Edin Dzeko e ai gol di Hakan Calhanoglu, Romelu Lukaku e Denzel Dumfries. Nella ripresa sono arrivate le reti di Mkhitaryan, Gagliardini, Correa, proprio di Casadei e la doppietta di Lautaro Martinez.