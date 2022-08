Calciomercato, Inter: scintelle fra Akanji e il Borussia Dortmund. Le ultime

09-08-2022 19:38

“ Una vera e propria guerra di nervi ”.

Così la Gazzetta dello Sport definisce la situazione fra il Borussia Dortmund e Manuel Akanji . Il club e il difensore “vanno avanti per la propria strada, in attesa che la situazione si sblocchi. L’Inter aspetta , con la speranza – scrive il quotidiano sportivo – che con il passare dei giorni il Dortmund abbassi il prezzo del cartellino (attualmente intorno ai 25 milioni, ndr), in modo da potersi avvicinare il più possibile alle richieste del giocatore ”.

Nei mesi scorsi Akanji ha deciso di non rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund che scadrà il 30 giugno 2023 . Il gialloneri, intanto, hanno acquistato Schlotterbeck e Süle (in un reparto che ha già il veterano Hummels). Nonostante il “chiaro messaggio ad Akanji, o trova una squadra che accontenti le sue richieste e quelle del Dortmund, oppure farà panchina, il giocatore – conclude la Gazzetta dello Sport – non fa una piega e aspetta un’offerta di livello”.

