Calciomercato Juve Alcaraz, cifre ufficiali e clausola speciale: il colpo di Giuntoli e l’avvertimento all’Inter

La Juventus si prepara a dare il benvenuto al centrocampista argentino Carlos Alcaraz del Southampton: in prestito con maxiriscatto da 49,5 milioni. E l’esultanza contro il Boca è un avvertimento all’Inter

31-01-2024 23:26

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Carlos Alcaraz è un nuovo giocatore della Juventus. L’affare è andato ufficialmente in porto con il giocatore argentino che arriverà domani in Italia e si aggregherà alla squadra dopo aver sostenuto le visite mediche a Londra. Un rinforzo importante per Massimiliano Allegri in questa seconda parte della stagione anche perché l’argentino ha dalla sua una grande duttilità tattica che potrebbe aiutare il tecnico toscano.

Alcaraz: le cifre ufficiali e la clausola speciale

Carlos Alcaraz è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. Il centrocampista classe 2002 ha superato le visite mediche che ha sostenuto a Londra e ha firmato il contratto con la formazione bianconera. SkySport ha comunicato le cifre ufficiali dell’operazione con il giocatore che arriva in prestito oneroso per 3,7 milioni (più dei bonus che variano da 0,2 a 1,9 milioni) con un diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni di euro.

All’interno dell’accordo anche una clausola particolare, la cifra pagata per il prestito potrebbe variare a seconda delle presenze del giocatore con la maglia della Juventus da qui alla fine della stagione ma con una formula “inversamente proporzionale” e dunque più sarà in campo e meno il prezzo si alzerà.

Carlos Alcaraz: operazione targata Giuntoli

C’è grande entusiasmo in casa bianconera per l’arrivo del giovane centrocampista argentino. Alcaraz ha fatto vedere di avere qualità importanti con la maglia del Southampton e di essere un giocatore in grado di interpretare più ruoli in campo. L’operazione sembra portare la firma di Cristiano Giuntoli che aveva seguito il centrocampista anche quando lavorava a Napoli e ha sempre avuto grande fiuto per i giocatori che arrivano dall’Inghilterra.

L’esultanza al Boca e l’avvertimento all’Inter

Corsa, qualità e talento: le qualità di Carlos Alcaraz sono evidenti. Ma i tifosi della Juventus nelle ultime ore si sono concentrati soprattutto su un altro aspetto: quello degli attributi Sui social circola infatti, sin da stamattina, un gol realizzato dall’argentino con la maglia del Racing: dopo la rete Alcaraz sprezzante del pericolo va ad esultare alla Bombonera proprio sotto il settore occupato dal parte più calda del tifo del Boca Juniors.

“Questo è Carlos Alvaraz. Dopo aver fatto gol ha esultato in questa maniera sotto la curva del Boca. Se lo porti a San Siro questo è capace di replicare la stessa cosa sotto la Nord”, dice Francesco che sembra lanciare un avvertimento all’Inter.

Il riscatto difficile

Se da una parte c’è grande entusiasmo per il nuovo arrivato, dall’altra una parte della tifoseria della Juventus sembra essere un po’ spaventata dalle cifre del suo riscatto, visto che in un primo momento si era parlata di una cifra intorno ai 35 milioni poi lievitata fino a raggiungere quasi i 50: “Palese che non verrà mai riscattato, state tranquilli e sereni”, scrive Berto. Mentre Stefano commenta: “Avrei preferito Bonaventura a 3 milioni sinceramente. Sono soldi buttati, Se davvero sono queste le cifre con un allenatore che prima di aprile non gli fa fare una presenza da titolare. E’ un’operazione senza senso”.

