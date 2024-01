Verso Inter-Juventus, Allegri punge, Inzaghi tace: come stanno preparando il big-match

Con le sue battute Allegri sta infiammando il derby d'Italia, mentre Inzaghi ha evitato polemiche. Le scelte dei due allenatori in vista del big match

31-01-2024 16:31

Il derby d’Italia è ormai alle porte. Inter contro Juventus per una gara che può dire tanto in chiave scudetto. La marcia d’avvicinamento al big match di San Siro in programma domenica sera è stata movimentata dalle battute di Max Allegri, cui Simone Inzaghi non ha risposto. Ecco come i due allenatori stanno preparando la partita delle partite.

Verso Inter-Juve, le frecciatine di Allegri e il silenzio di Inzaghi

Partiamo dalla fine, dalle scuse di Allegri nel post Juve-Empoli perché “la mia livornesità dà fastidio”. Già, le battute del tecnico toscano hanno acceso con largo anticipo il derby d’Italia. Da “guardie e ladri” al richiamo all’ippica: “Ci sono dei cavalli che hanno bisogno dei paraocchi e altri che non ne hanno bisogno”.

E, ancora, la metafora pescata dal tennis. “Noi siamo giovani come Sinner, l’Inter per esperienza è Djokovic” ha commentato dopo lo storico successo dell’altoatesino all’Australian Open, aggiungendo con ironia che i nerazzurri sono “permalosi”, in riferimento ai suoi sfottò mal digeriti. E Simone Inzaghi? Nessuna risposta al vetriolo. Ha etichettato la frase su guardia e ladri come “normale dialettica del mondo del calcio” per poi evitare altre polemiche: “Non mi intendo di ippica, ma solo di Inter”.

Qui Inter: come sta preparando il derby d’Italia Simone Inzaghi

Evitata ogni forma di replica a distanza (“le frasi di Allegri non mi hanno dato fastidio”), Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo al gruppo in seguito alla preziosa vittoria di Firenze. L’Inter arriva allo scontro diretto del Meazza nella condizione giusta proprio grazie alla Juve, che ha steccato in casa con l’Empoli, riconsegnando la vetta ai nerazzurri, forti anche di una gara da recuperare.

Ma per Inzaghi non è un match point. Prova ad alleggerire la tensione, il tecnico emiliano. Che ritrova Barella e Calhanoglu in mezzo al campo e lì davanti si affiderà come sempre a Thuram e Lautaro Martinez.

Qui Juventus: come sta preparando il derby d’Italia Max Allegri

L’allenatore bianconero ha sempre parlato di obiettivo Champions. Ma intanto la Juve è lì, a contendere il tricolore ai rivali di sempre. Dopo il mezzo passo falso con l’Empoli, Allegri ha ricordato che “l’Inter è la squadra più forte del campionato e la netta favorita per lo scudetto”. Però, in caso di blitz nella Scala del calcio, tutto si rimetterebbe in discussione.

L’esperimento Milik, espulso a inizio match, si è rivelato un flop. Ecco, allora, che al fianco dello scatenato Vlahovic, dovrebbe tornare il talentino turco Yildiz, con la speranza di ritrovare anche Chiesa. C’è ottimismo per Rabiot, mentre in difesa tornerà titolare capitan Danilo con Bremer e Gatti.