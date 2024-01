Lautaro Martinez replica ad Allegri e accende Inter-Juve: è bufera sul web

Dopo le parole del tecnico bianconero, è arrivato il post polemico dell'attaccante argentino al termine della partita contro la Fiorentina: Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno

29-01-2024 23:13

Che le grandi partite siano tali anche fuori dal campo, è verità conclamata. In particolare se le squadre che vanno ad affrontarsi si stanno giocando il campionato, in particolare se quelle due squadre si chiamano Inter e Juventus.

Inter-Juve, le parole di Allegri

Troppo facile dire che tutte le luci, domenica sera, saranno puntate su San Siro: le schermaglie dialettiche sono già iniziate da tempo, da quando Max Allegri ha (probabilmente senza volerlo) dato il via alla partita nella partita evocando il celebre gioco di “guardie e ladri”. Il marasma social che tormenta il calcio ha fatto il resto, in particolare quando il tecnico bianconero si è lasciato sfuggire un “quelli sono permalosi” durante la conferenza stampa pre-Empoli, quando con una metafora tennistica ha paragonato la Juventus a Sinner e l’Inter a Djokovic. Parole che, in particolare nel primo caso, sono rimbombate forti alla Pinetina, nonostante le smentite di rito da parte di Beppe Marotta.

Allegri chiede scusa, Inzaghi minimizza

Allegri ha poi corretto il tiro dopo la partita di sabato pomeriggio: “Mi scuso per le mie battute, se ho urtato la sensibilità di qualcuno: a Livorno ci si prende in giro di continuo”. Inzaghi però non sembra averla presa male, come ha ribadito dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Parole di Allegri? Nessun fastidio per quanto mi riguarda. Non penso ci sia stata maleducazione”. Qualcun altro in casa Inter, però, una parola l’ha detta, via social.

Lautaro non ci sta e replica

Lautaro Martinez infatti qualcosa se l’è lasciata sfuggire nel post-Firenze. “Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno”. Parole su Instagram dell’attaccante argentino, che da capitano vero ha suonato la carica dopo la vittoria fondamentale ottenuta dai nerazzurri sul campo della Fiorentina, proprio grazie a un suo gol. “Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi”, conclude il Toro. In molti hanno visto in queste parole un riferimento nemmeno troppo velato alla Juventus e ai suoi tesserati, che hanno provato a mettere pressione sulla formazione di Simone Inzaghi.

Interisti e juventini si scatenano

Una querelle social che ha scatenato i tifosi sul web di entrambe le fazioni. In primis i tifosi della Juventus, come Roberto: “Tuffatore non rompere i c……,domenica sera ti divertirai meno e la smetterai di dire caxxate”. Tiziana ha aggiunto: “Bremer ti aspetta”. Mentre Luca senza mezzi termini: “Pallone gonfiato chissà se resti in piedi”. E Umberto rispolvera il solito refrain: “Falliti 800 milioni si debiti la serie C”. Di tutt’altra opinione i tifosi interisti, come Orazio: “Colpito e affondato, Mister Allegri”. Mentre Salvito non sta nella pelle: “Capitano immenso, la galoppata al quasi 80esimo é da capitano vero, ricordando un certo Javier. Resta a vita con noi campione”. E Sonietta molto semplicemente: “Orgoglio di Milano!!!”.

Lautaro Martinez se la prende con i giornalisti: il retroscena