Inter, Lautaro Martinez furioso con la Gazzetta dello Sport: smentite le frasi su scudetto e Juve

Il capitano dell’Inter smentisce il quotidiano sportivo che ha riportato delle frasi pronunciate durante il volo di ritorno dopo la vittoria in Supercoppa: “Non inventate più frasi che escono dalla mia bocca”

24-01-2024 12:28

Smentita a mezzo social. Lautaro Martinez è diventato sempre più un leader in casa Inter non solo sul rettangolo di gioco. La Gazzetta dello Sport ha riportato delle frasi dell’argentino riguardanti la stagione nerazzurro ma sui social il Toro ha preso posizione, attaccando frontalmente il giornale e prendendosi gli applausi dei suoi tifosi.

Lautaro e la sfida alla Juventus

La Gazzetta dello Sport ha riportato delle frasi di Lautaro Martinez che l’attaccante argentino avrebbe pronunciato nel corso del volo di ritorno che ha riportato l’Inter in Italia dopo la vittoria della Supercoppa contro il Napoli.

“Sono orgoglioso di essere capitano di una squadra così. Ora non abbassiamo la tensione – scrive il quotidiano sportivo – Questa Supercoppa assumerà valore ancora più grande se vicino ci metteremo lo scudetto. Siamo nel momento decisivo, da mercoledì testa alla Fiorentina, è troppo importante per la classifica. Dobbiamo restare sul pezzo in tutte le partite fino alla fine proprio come abbiamo fatto con il Napoli”.

La replica del Toro sui social

La Gazzetta dello Sport ha riportato un estratto delle parole di Lautaro Martinez anche su Instagram e forse non si aspettava la replica furente dell’attaccante dell’Inter che ha deciso di affrontare la questione direttamente: “Ma scusa ho fatto intervista in aereo con voi? Che dite? Non inventate più frasi che non escono dalla mia bocca”. Queste le parole dell’attaccante argentino che ha replicato a muso duro alla Gazzetta dello Sport.

Inter, i tifosi si schierano con Lautaro

La decisione di Lautaro Martinez di rispondere in prima persona alla Gazzetta dello Sport ha trovato pieno supporto da parte dei tifosi dell’Inter. In un momento di grande tensione nella corsa scudetto con la Juventus, i tifosi nerazzurri che sentono di essere presi di mira anche a mezzo stampa si schierano decisamente dalla parte del giocatore argentino e attaccano senza mezzi termini il giornale. Il clima nella lotta scudetto si fa sempre più infiammato e non risparmia neanche la stampa.