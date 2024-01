Verso Juve-Inter, gol Lautaro scatena la polemica: guardie e ladri si trasferisce sul web

I tifosi bianconeri lamentano l'irregolarità della rete alla Fiorentina, gli interisti protestano per i favori a Madama e il rigore fischiato ai viola

29-01-2024 15:20

Sta diventando il gioco dell’inverno: quella battuta di Allegri che aveva urtato la suscettibilità del mondo Inter (“loro sono la lepre davanti e noi il cacciatore a inseguire come a guardie e ladri”) si sta trasferendo dal mondo reale a quello del web. Chi è il vero ladro tra Juventus e Inter? In attesa dello scontro diretto di domenica sera che si preannuncia al veleno ecco che sul web le due tifoserie si lamentano e lanciano reciproche accuse.

Le accuse degli interisti su favori pro-Juve

Dopo il servizio de Le iene, in cui venivano evidenziate diverse decisioni arbitrali dubbie a favore di Madama, i tifosi dell’Inter hanno ulteriormente drizzato le antenne, protestando anche con l’arbitro Marinelli, reo di aver fermato allo scadere una chiara occasione da gol dei toscani nella gara con la Juve fischiando la fine anticipatamente.

Il sarcasmo bianconero al gol di Lautaro

La risposta dei bianconeri sono i commenti sarcastici al gol di Lautaro contro la Fiorentina, viziato – a loro dire – da una palese irregolarità. Cosa di cui si era lamentato anche il tecnico viola Italiano dicendo: “L’Inter sul gol di Lautaro ha fatto un blocco. Nel calcio i blocchi non vanno fatti, lo dicono gli arbitri, tanto che io non alleno più i miei sui blocchi. Se perdi per una situazione del genere ti fa rosicare”.

Sul web si riparla di MarottaLeague, è polemica

Fioccano le reazioni sui social: “Fanno quello che vogliono. Dall’inizio del campionato, in totale spregio di ogni paragrafo del regolamento. A loro tutto è dovuto, tutto è consentito” e poi: “Ignobile la spinta di Lautaro non sanzionata!” e anche: “Parisi pesa 60 kg e avrà pure accentuato ma Lautaro con la spinta si crea il vantaggio di saltare da solo e fare gol” e ancora: “Il problema non è la spinta di Lautaro, per me il gol è regolare perché Parisi vola troppo leggero su un contatto normalissimo. Il problema è che se lo faceva Gatti o Dusan il gol veniva annullato. Matematico”

C’è chi scrive: “Gol irregolare, ampiamente irregolare a calcio. Nella MarottaLeague però è valido” e anche: “Il campionato più falsato della storia che finirà nei tribunali prima o poi” e infine: “Avete sbloccato la partita su un gol irregolare, l’ennesimo, e siete capaci di lamentarvi….oddio cucitevela subito questa seconda stella di cartone”.

