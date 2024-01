Calciomercato Juventus, non solo Djalò: Giuntoli mette le mani su Felipe Anderson

L'area tecnica bianconera pronta a chiudere per l'esterno della Lazio, in scadenza di contratto. Giuntoli pensa anche alle uscite, troppi esterni per Allegri

16-01-2024 12:00

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Siamo giunti al giro di boa del mercato di gennaio e tante società di Serie A continuano a lavorare per rinforzare i rispettivi organici, muovendosi tra affari del presente e trattative del futuro. Tra queste, c’è senza dubbio la Juventus di Cristiano Giuntoli, che si è aggiudicata il difensore Tiago Djalò, battendo la concorrenza dell’Inter, e sta per mettere le mani su Felipe Anderson. Il brasiliano, infatti, è in scadenza di contratto con la Lazio.

Juventus, Giuntoli vicinissimo a Felipe Anderson

Non solo Tiago Djalò, difensore in arrivo dal Lille a titolo definitivo, ma anche il talento di Felipe Anderson. L’esterno offensivo della Lazio, in scadenza con il club di Claudio Lotito, non ha nessuna intenzione di rinnovare con il sodalizio capitolino ed è pronto per affrontare una nuova avventura. La Juve, grazie al lavoro del tandem Giuntoli-Manna, sembra aver già superato la concorrenza per il giocatore brasiliano.

Un affare già chiuso secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. La Lazio, infatti, non avrebbe rilanciato, spianando la strada alla Vecchia Signora, alla ricerca di un’opportunità sul mercato. Felipe Anderson, a parametro zero, rappresenterebbe una soluzione low-cost, ma anche il prototipo di calciatore che Allegri preferisce: ragazzo dotato di qualità tecniche importanti, capace di interpretare più ruoli, muovendosi tra centrocampo e attacco.

Sul piatto, un’offerta già accettata dalla sorella-agente Juliana Gomes, da 4 milioni di euro all’anno fino a giugno 2028. La Lazio, invece, si è fermata ad un contratto triennale da 3,5 milioni a stagione. Nessuna spesa per il cartellino del giocatore.

Dove giocherebbe Felipe Anderson nella Juve di Allegri

Giuntoli sta già costruendo la Juve del futuro, consapevole di non poter contare su risorse straordinarie dal punto di vista economico. Spending review che porterà i bianconeri a puntare ancora una volta sui giovani e sul serbatoio della Next Gen, senza dimenticare possibili affari a parametro zero ed eventuali scambi sul mercato.

Qualora l’acquisto di Felipe Anderson dovesse concretizzarsi, come filtra nelle ultime ore, Allegri dovrà subito pensare ad un eventuale collocazione tattica: quinto di destra nel 3-5-2 o esterno alto in un ipotetico 4-3-3? Queste le due opzioni che verranno analizzate nel corso del prossimo ritiro estivo, in caso di approdo alla Continassa del brasiliano. Del resto, un tridente con Chiesa, Vlahovic e Felipe Anderson non dispiacerebbe a gran parte dei tifosi bianconeri.

Juve, troppi esterni: Kostic e Iling in uscita?

L’innesto estivo di Felipe Anderson, però, spinge verso la porta d’uscita più di un esterno della Juventus. Per motivi legati al bilancio e alla possibilità di registrare un’importante plusvalenza, il primo a partire potrebbe essere Filip Kostic, uno dei fedelissimi di Allegri, che ha mercato soprattutto in Bundesliga.

Non solo Kostic. Tra i possibili partenti, ci sarebbero anche Iling-Junior e Timothy Weah. Il primo, prodotto della Cantera juventina, sta trovando più spazio in questa seconda parte di campionato e sarà costantemente valutato dallo staff tecnico. Il giocatore americano, figlio d’arte del grande George, sta avendo un rendimento un po’ altalenante e non ha convinto fino in fondo. Per lo stesso discorso del tornante serbo, non sono escluse sorprese.