Calciomercato, la Roma di Mourinho è pronta al duello col Milan di Pioli

I rossoneri sembravano in vantaggio su Tielemans, ma adesso anche i giallorossi si sono iscritti alla corsa per il gioiello belga con tanto di chiamata del tecnico.

10-06-2023 13:10

Dopo la fine della stagione per Milan e Roma è già tempo di pensare al mercato. I rossoneri ripartiranno da Stefano Pioli, senza più però in dirigenza Paolo Maldini e Frederic Massara. I giallorossi potranno invece contare, salvo soprese dell’ultimo minuto, ancora sul contributo di José Mourinho. Il tecnico portoghese vuole già dare una mano importante per provare a convincere giocatori a venire nella Capitale.

Milan e Roma, obiettivo Tielemans

Le due società, in questo momento, sembrano pronte anche a sfidarsi sul mercato perché hanno di fatto un obiettivo comune. Entrambe le squadre sono infatti interessate a Youri Tielemans, buonissimo centrocampista belga in forza al Leicester City, appena retrocesso dalla Premier League alla Championship.

Il giocatore potrebbe rappresentare un ottimo acquisto sia per il Milan che per la Roma, dato che entrambe necessitano di rinforzare la rosa in ogni reparto, specie a centrocampo, per essere più competitivi e giocare in più competizioni. Il Milan farà ancora la Champions, la Roma sarà di nuovo in Europa League.

Tielemans, la chance rossonera

Pioli ha chiesto al Milan nuovi acquisti per allungare la rosa e a centrocampo serve proprio qualcuno di qualità e quantità, anche per via del lungo infortunio di Ismael Bennacer. Il contratto di Tielemans col Leicester è in scadenza al 30 giugno, quindi, sarebbe un’ottima opportunità a parametro zero.

Il belga può fare sia l’interno che il trequartista, andando così ad aiutare anche la punta centrale. Per Calciomercato.com, il club rossonero sarebbe in vantaggio su Tielemans, che preferirebbe arrivare nella Milano rossonera anche per la possibilità di disputare da subito la Champions League.

Tielemans, la mossa giallorossa

C’è però Mourinho, che ha sempre avuto un discreto successo nel convincere i giocatori a venire nelle sue squadre. Tanto che lo Special One si starebbe muovendo in prima persona, visto che avrebbe già telefonato Tielemans per cercare di portarlo alla Roma, magari al posto di Georginio Wijnaldum.

Come riportato da Calciomercato.com, il giocatore vorrebbe un ingaggio da cinque milioni all’anno. Una cifra che potrebbe rappresentare però un problema per i giallorossi, che per via del Settlement Agreement con la Uefa dovrà fare 30 milioni di plusvalenze entro fine mese per evitare sanzioni pesanti.