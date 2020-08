Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 25 agosto 2020

12:18 Mercato Juventus: novità sul futuro di Gonzalo Higuain

La Juventus sta per risolvere la grana Higuain. La Juventus è disposta, secondo la Gazzetta dello Sport, a mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni, la somma dell ’ ammortamento residuo per il cartellino acquistato nel 2016, e sarebbe pronta a versare al Pipita parte dello stipendio da 7.5 milioni di euro per l'ultimo anno di contratto. Higuain deciderà nelle prossime settimane il suo futuro post Juve.

10:46 "Ibrahimovic si è offeso": cosa succede tra il Milan e lo svedese

Il braccio di ferro tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic potrebbe durare ancora a lungo. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera , Ibrahimovic sarebbe offeso dalla percentuale legata alle presenze in campo , un bonus che il club rossonero è stato costretto a introdurre per la situazione particolare causata dal Covid , che rende imprescindibile l'inserimento nel contratto di una clausola legata alle gare disputate. Il dettaglio dell'operazione

09:31 Mercato Juve: nel mirino un big del Psg. Faccia a faccia Ronaldo-Pirlo

Fabio Paratici e Andrea Pirlo avrebbero messo nel mirino il centrocampista del Paris Saint Germain Leandro Paredes. In Italia dal 2014 al 2017, ex Chievo, Roma ed Empoli, il mediano argentino ha giocato nella finale di Champions League di Lisbona persa per 1 - 0 dal Psg contro il Bayern. Pirlo è venuto a contatto direttamente con Ronaldo, dopo averlo sentito al telefono : massimo supporto da parte di CR7 al Maestro, alla sua prima esperienza in panchina. Il dettaglio dell'operazione

08:58 Primo rinforzo per il Verona: ufficiale l'arrivo di Cetin dalla Roma

E iniziato il calciomercato estivo 2020 per il Verona di Juric. Dopo sei presenze con la maglia della Roma e una manciata di minuti giocati, Cetin lascia la Capitale per approdare in prestito al Verona : Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da A.S. Roma a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mert Çetin, difensore turco classe 1997.

07:51 Gelo Inter: escluso Marotta, vertice Conte-Zhang. Allegri pronto

Non filtra ottimismo in casa Inter a poche ore dall'incontro tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang, che sarà risolutorio per il futuro dell'allenatore leccese nel club nerazzurro. Secondo quanto riporta Sky , al faccia a faccia non parteciperanno né l'amministratore delegato Beppe Marotta , né il direttore sportivo Piero Ausilio. Allegri si sarebbe confidato con alcuni amici : Con due acquisti questa Inter sarebbe da scudetto. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri lunedì 24 agosto 2020

