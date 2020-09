Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 18 settembre 2020

11:31 Milik-Roma e Dzeko-Juve: dettagli e retroscena del doppio affare

L'ingaggio del polacco di aggirerà attorno ai 5 milioni a stagione. Risolto l'affare Milik, la Roma potrà poi pensare alla trattativa con la Juventus per il trasferimento di Edin Dzeko a Torino : i bianconeri, che continuano a premere per Luis Suarez, vogliono comunque ingaggiare il bosniaco per dare ancora più profondità all'attacco e competere su tutti i fronti in una stagione compressa nei tempi e complessa visto il livello sempre più alto delle avversarie dirette. Il dettaglio dell'operazione

09:47 Mercato Inter: Vidal nervoso, priorità alle cessioni

L'arrivo di Arturo Vidal continua ad essere rimandato, principalmente perché la dirigenza nerazzurra si starebbe scervellando per piazzare più esuberi possibili. Da giorni avrebbe già le valigie pronte, direzione Milano ma, al momento, l'Inter avrebbe altre priorità, ovvero sfoltire la rosa attualmente a disposizione di Antonio Conte. Insomma, l'Inter ha necessità di vendere. Un bell'intoppo per Antonio Conte che sperava di poter riabbracciare Arturo Vidal in tempi brevi. Il dettaglio dell'operazione

09:04 Napoli: il PSG ha la formula giusta per Koulibaly

Dopo aver ceduto Allan e Milik, il Napoli sarebbe pronto a cedere anche Koulibaly. Il club più vicino al forte difensore azzurro sarebbe il PSG, pronto a chiudere con una formula ad hoc. L'idea sarebbe, secondo il Tuttosport, quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

08:55 Inter, corsa a due per Candreva

Il futuro di Candreva è ancora avvolto nel mistero. L'esterno d'attacco nerazzurro pareva destinato ad indossare la casacca del Genoa ma ci sarebbe una nuova pista, almeno secondo Fcinternews. Candreva, sarebbe un obiettivo di mercato della Sampdoria. Il tecnico dei blucerchiati Ranieri sarebbe ben felice di aver a disposizione Candreva, giocatore eclettico e che può ricoprire più ruoli in campo.

08:14 Colpo di scena: Suarez in Serie A ma non con la Juve

Dalla Spagna giunge una notizia che ha del clamoroso : Luis Suarez, dopo aver flirtato a lungo con la Juventus, potrebbe comunque giocare in Serie A ma con un altro top club italiano. Con la Juventus ormai decisa a puntare, su Edin Dzeko, l'opzione Inter potrebbe diventare reale. Chiaramente, sino a quando l ‘ operazione Juventus - Dzeko non sarà ufficiale, Luis Suarez resta ancora un obiettivo del club bianconero ma attenzione al possibile inserimento dei nerazzurri. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 17 settembre 2020

