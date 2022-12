24-12-2022 12:10

Il prossimo lunedì 2 gennaio aprirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato, ed il Milan sta già operando in anticipo per trovare un valido portiere che possa sostituire Mike Maignan, che con ogni probabilità salterà la prima partita dal rientro della sosta dei mondiali di Qatar 2022.

Calciomercato Milan, Sportiello prima scelta tra i pali

La prima opzione di calciomercato, per il Milan, è quella di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello dall’Atalanta. Il portiere classe 1992, infatti, sarebbe già bloccato dai rossoneri in vista della prossima stagione. A febbraio, da quando i calciatori in procinto di essere svincolati possono contrattualizzare gli accordi con altre società per trasferirsi a parametro zero, avrebbe firmato un contratto triennale col Milan, dal 1 luglio 2023 a 30 giugno 2026. Il nuovo infortunio di Maignan potrebbe quindi consentire il suo arrivo anticipato con un indennizzo economico ai Bergamaschi.

Calciomercato Milan, le alternative: Vicario e Cragno

Oltre a Sportiello, sul taccuino di Maldini vi sono due alternative. La prima è Alessio Cragno, seguito dai tempi del Cagliari e trasferitosi al Monza la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto a 3,6 milioni di euro dove, però, non gioca mai. Il Milan dovrebbe subentrare nell’affare con i sardi ed accollarsi l’acquisto a titolo definitivo il prossimo giugno. La seconda scelta è Vicario, uno dei migliori portieri del campionato con un costo di 15 milioni di euro, ma pare inverosimile un investimento così corposo per il club allenato da Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, l’indiscrezione: Mendy

Oltre alle alternative più concrete, negli ultimi giorni si è sparsa la voce di un interesse dei rossoneri per Edouard Mendy, classe 1992, che potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio in quanto scavalcato da Kepa Arrizabalaga nelle gerarchie di Potter. Il giocatore avrebbe rifiutato il contratto proposto dai blues e, per lui, sarebbero in lizza diversi club francesi. L’estremo difensore ha una valutazione di 25 milioni di euro, e l’opzione potrebbe essere presa in considerazione solo se il Chelsea lo concederebbe con il prestito secco sino a fine stagione.