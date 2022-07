Calciomercato Salernitana: addio Mikael, chiesto Altare del Cagliari

29-07-2022 07:00

Giornata densa di novità in casa Salernitana, non tutte positive visto lo sfumare improvviso dell’affare Djuricic con il giocatore che era nel mirino dei granata ma è finito alla Sampdoria. La novità principale riguarda la difesa, dove si cerca un centrale ed è stata fatta una richiesta al Cagliari per Giorgio Altare. Il club sardo per ora ha rifiutato l’offerta per il centrale classe 1998, che la scorsa stagione ha collazionato 19 presenza con una rete.

Curiosamente Altare è proprio il giocatore che ha “rischiato” di compromettere la salvezza della Salernitana con un gol al 99′ proprio allo stadio Arechi, senza dubbio una circostanza che la dirigenza campana non ha dimenticato. In giornata c’è però anche un affare in uscita, che vede protagonista Mikael Filipe Viana de Sousa: l’attaccante torna in Brasile, in prestito con diritto di riscatto all’S.C. Internacional.