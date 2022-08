Calciomercato Salernitana: tra Shomurodov e Piatek spunta Batshuayi

25-08-2022 07:00

Tenta il guizzo finale la Salernitana, che non si accontenta di Boulaye Dia arrivato dal Villareal e cerca ancora un colpo grosso per il suo attacco. Due trattative sono già note, e riguardano due giocatori che conoscono la Serie A: Krzysztof Piatek, di proprietà dell’Hertha Berlino ma ex Genoa, Milan e Fiorentina, e Eldor Shomurodov, uzbeko della Roma che i granata potrebbero strappare al Bologna che lo corteggia da tempo.

Il nome nuovo spuntato oggi però viene dalla Premier League e si tratta di Michy Batshuayi, attaccante belga classe 1993 del Chelsea che nell’ultima stagione è stato in prestito al Besiktas con 33 presenze e 14 gol. Il nodo è la formula, il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Salernitana lo vorrebbe in prestito secco.

