Calciomercato serie B le formazioni del prossimo campionato: acquisti, cessioni e trattative

Il tabellone del calciomercato della serie B con aggiornamenti sulle trattative in entrata e in uscita dei 20 club della cadetteria. Ecco come giocherebbero oggi

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Tra partenze, arrivi e prestiti il mercato della Serie B è ancora un cantiere aperto. Lo start del nuovo campionato cadetto che riabbraccerà diverse piazze storiche del calcio nostrano scatterà venerdì 16 agosto con il big match tra Brescia-Palermo. Il calciomercato della seconda divisione italiana ha già regalato diversi colpi interessanti tra i quali Kevin Lasagna (Bari), Pedro Mendes (Modena) e Massimo Coda, accasato alla Sampdoria.

Serie B: acquisti, cessioni e trattative

BARI

La società di Aurelio De Laurentiis (in vendita?), dopo una stagione thriller culminata con la salvezza nello spareggio play-out contro la Ternana, è pronta a fare sul serio, nella speranza di recitare una parte da protagonista nel prossimo campionato. I biancorossi partiranno da Moreno Longo, esonerato dalla proprietà comasca al posto di Fabregas.

Acquisti: Favasuli (c, Fiorentina), Scheidler (a, Andorra, fp), Obaretin (d, Napoli), Sgarbi (a, Napoli), Manzari (a, FeralpiSalò), Olivieri (c, Atalanta), Manzari (a, Sassuolo), Lasagna (a, Verona).

Cessioni: Nasti (a, Milan), Guiebre (d, Torres).

Trattative: Radunovic (p, Cagliari), Partipilo (a, Parma), Cerri (a, Como).

Probabile formazione: Pissardo; Pucino, Vicari, OBARETIN; SGARBI, Benali, Maiello, Dorval; Sibilli, SCHELDIER; LASAGNA. Allenatore: LONGO

BRESCIA

Rolando Maran ha riportato entusiasmo a una piazza storica come quella lombarda. Il presidente Massimo Cellino, inviperito con la Spezia, Sampdoria e Juve Stabia per il discorso del Fair Play finanziario (giovedì l’udienza della Lega) ha rinnovato la fiducia al tecnico di Trento capace di portare la Leonessa d’Italia ai primo turno dei play-off contro il Catanzaro. Tra i nuovi acquisti c’è l’ex Ternana Corrado (eletto miglior terzino della passata stagione), ma soprattutto il riscatto di Gennaro Borrelli, un fattore per la categoria.

Acquisti: Buhagiar (a, Newcastle J.), Corrado (d, Ternana), Borrelli (a, Frosinone), Dickmann (d, Spal), Verreth (c, Willem II).

Cessioni: Mangraviti (d, Cesena), Ferro (a, Lumezzane).

Trattative: Olivieri (a, Juventus), Torregrossa (a, Pisa), Seghetti (a, Perugia), Moretti (d, Triestina), Mantovani (d, Ascoli), Novakovic (a, Venezia).

Probabile formazione: Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, CORRADO; Bisoli, VERRETH, Paghera; Bertagnoli; Borrelli, Moncini. Allenatore: Maran

CARRARESE

Un travaglio lungo 76 anni ha riportato la Carrarese nella seconda divisione italiana. Artefice del capolavoro Antonio Calabro, vittorioso nella finale play-off contro il Vicenza e confermato alla guida del club toscano dal numero uno Fabio Oppicelli. Tante le scommesse presenti in rosa, ma con il desiderio che si possano rivelare degli autentici crack di mercato.

Acquisti: Palermo (a, Martina), Bracco (c, Vigor Senigallia), Oliana (d, Sestri Levante), Palmieri (c, Entella), (Motolese (d, Bologna), Zuelli (c, Pisa).

Cessioni: Di Gennaro (d, Catania).

Trattative: Vannucchi (p. Svincolato).

Probabile formazione: Bleve; Imperiale, Coppolaro, Illanes; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Finotto. Allenatore: Calabro

CATANZARO

La rivelazione della passata Serie B è pronta a ripetersi. Il timoniere della nave giallorosso però non sarà Vincenzo Vivarini, prelevato dal Frosinone, ma bensì l’ex Cosenza Fabio Caserta. Importanti movimenti soprattutto nella finestra dei rinnovi con il beniamino di casa Pietro Iemmello pronto a legarsi per altri due anni al club calabrese. Ufficiale, invece, la cessione di Vandeputte (9 reti e quattordici assist) alla Cremonese.

Acquisti: Volpe (a, Potenza), Pigliacelli (p, Palermo), Dini (p, Crotone), Bonini (d, Entella), Compagnon (c, FeralpiSalò), Koutsoupias (c, Benevento), Volpe (a, Potenza).

Cessioni: Fulignati (p, Cremonese), Vandeputte (c, Cremonese), Verna (d, Catania).

Trattative: Pagano (d, Roma), Della Morte (a, Vicenza), Di Molfetta (c, Feralpisalò), Pizzignacco (p, Feralpisalò), Talarico (c, Vicenza), Ianesi (c, Pontedera).

Probabile formazione: PIGLIACELLI; Situm, Antonini, Scognamillo, Krajnc; Petriccione, Pontisso; COMPAGNON, Biasci, VOLPE; Iemmello. Allenatore: CASERTA

CESENA

Un’altra piazza importante che torna a disputare il campionato cadetto è sicuramente il Cesena. I bianconeri hanno dominato l’ultima stagione in Serie C e hanno il desiderio di confermare la categoria in questa stagione. La società romagnola riparte dall’ex Bari e Palermo Michele Mignani, dopo che Mimmo Toscano ha scelto di approdare all’ambizioso Catania. Tra i possibili rinforzi c’è Gianluca Lapadula, messo da tempo nei radar dei bianconeri.

Acquisti: Mangraviti (d, Brescia), Calò (c, Cosenza).

Cessioni: Udoh (a, Trapani), Lewis (p, risoluzione).

Trattative: Ceesay (d, Malmo), Curto (d, Como), Camara (d, Parma), Tunjov (d, Pescara), Biasci (a, Catanzaro), Maita (d, Bari), Di Maggio (d, Inter), Antonucci (a, Spezia), Partipilo (a, Parma), Bianco (d, Fiorentina), Lapadula (a, Cagliari), Frabotta (d, Juventus).

Probabile formazione: Pisseri; Adamo, Ciofi, MANGRAVITI, Prestia, Donnarumma; Saber, CALÒ, Berti; C. Shpendi, Kargbo. Allenatore: MIGNANI

CITTADELLA

Nessuna partenza in casa Cittadella; mentre si registrano gli arrivi di Desogus, D’Alessio, Tronchin, Masciangelo e Casolari. Alla guida tecnica ci sarà sempre Edoardo Gorini, confermato dopo la salvezza tranquilla raggiunta nella precedente annata.

Arrivi: Desogus (a, Cagliari), D’Alessio (c, Roma), Tronchin (c, Vicenza), Masciangelo (d, Benevento), Casolari (c, Gubbio).

Partenze: –

Trattative: Zuberek (p, Inter).

Probabile formazione: Kastrati; Salvi, Angeli, Pavan, MASCIANGELO; Vita, Branca, Amatucci; DESOGUS; Pandolfi, Pittarello. Allenatore: Gorini

Probabile formazione: Kastrati; Salvi, Angeli, Pavan, MASCIANGELO; Vita, Branca, Amatucci; DESOGUS; Pandolfi, Pittarello. Allenatore: Gorini

COSENZA

Tiene banco la questione Gennaro Tutino. Sul capocannoniere della passata stagione non mancano gli estimatori (Sampdoria e Palermo su tutte), nonostante un rinnovo con il club calabrese già siglato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia la società rossoblù lascia comunque una porta aperta agli estimatori e starebbe già sondando dei possibili sostituti.

Acquisti: Ciervo (a, Sudtirol), Rizzo Pinna (c, Lucchese), Kouan (c. Perugia), Dalle Mura (d, Fiorentina), Baldi (p, Giugliano), Begheldo (c, Virtus Verona), Caporale (d, Lecco), Charlys (c, Verona).

Cessioni: Meroni (d, Reggiana), Calò (c, Cesena), Crespi (a, Sudtirol).

Trattative: Colasurdo (a, Svincolato), Crus (a, Verona), Di Molfetta (a, Feralpisalò), Varone (d, Cesena), Aloi (d, Svincolato), Radrezza (a, Svincolato), Pizzignacco (p, Feralpisalò).

Probabile formazione: Micai; Hristov, Camporese, CAPORALE D’Orazio, KOUAN, Florenzi, Rizzo Pinna; CIERVO; Arioli, Zilli. Allenatore: ALVINI

CREMONESE

La scottatura della finale persa con il Venezia è già acqua passata per i ragazzi di Stroppa. La società lombarda è tra le papabili candidate per la vittoria finale. Alla luce di questa considerazione il club di Giovanni Arvedi ha già inserito nel suo organico tasselli pregiati per puntare al salto in alto come Fulignati, Vandeputte e la formica atomica De Luca. Il sogno in attacco, invece, si chiama Matteo Brunori del Palermo.

Acquisti: Fulignati (p, Catanzaro), Vandeputte (c, Catanzaro), De Luca (a, Sampdoria).

Cessioni: Rocchetti (d, Juve Stabia), Caringi (d, Giana Erminio), Aiwu (d, Sturm Graz), Agazzi (p, Alcione).

Trattative: Brunori (a, Palermo), Gytkjaer (a, Venezia), Ferrari (d, Svincolato), Moretti (d, Triestina), Valoti (c, Monza), Murru (d, Svincolato), Pagliai (d, Picerno).

Probabile formazione: FULIGNATI; Ghiglione, Antov, Bianchetti, Quagliata; Pickel, Castagnetti; Johnsen, Vazquez, VANDEPUTTE; Tsadjout. Allenatore: Stroppa

FROSINONE

Più bloccato il mercato del Frosinone di Vincenzo Vivarini che prima deve finalizzare alcune importanti cessioni (tra queste quella di Brescianini conteso tra Napoli e Atalanta). Borrelli e Harroui sono stati ceduti rispettivamente a Brescia ed Hellas Verona. In dirittura d’arrivo Giuseppe Ambrosino dal Napoli.

Acquisti: Cittadini (d, Atalanta), Haoudi (c, Pro Vercelli)

Cessioni: Borrelli (a, Brescia), Harroui (c, Verona).

Trattative: Ambrosino (a, Napoli), Nonge (c, Juventus), Tutino (a, Cosenza), Pecorino (a, Juventus).

Probabile formazione: Cerofolini; CITTADINI, Monterisi, Marchizza; J. Oyono, Mazzitelli, Gelli, Kvernadze; HAOUDI, Brescianini; Cuni. Allenatore: VIVARINI

JUVE STABIA

La società di Castellammare ha confermato Guido Pagliuca in panchina. Tantissimi i nuovi innesti dalla società appena neopromossa come Da Riva, Di Marco e Demirovic. Per sbloccare però la seconda parte del calciomercato saranno decisive le cessioni.

Acquisti: Rocchetti (d, Cremonese), Pierobon (c, Verona), Folino (d, Carrarese), Floriani (d, Lazio), Di Dio (a, Giugliano), Da Riva (c, Atalanta), Di Marco (c, Torino), Varnier (d, Atalanta), Matosevic (p, Triestina), Artistico (a, Lazio), Demirovic (c, Virtus Verona).

Cessioni: –

Trattative: Hermannsson (d, Pisa), Ciuferri (a, Giugliano), Russo (a, Avellino), Confente (p, Vicenza), Della Morte (a, Vicenza).

Probabile formazione: MATOSEVIC; Bellich,VARNIER, Mignanelli; FLORIANI, DA RIVA, Buglio, D’Amore; Mosti; ARTISTICO, Adorante. Allenatore: Pagliuca.

MANTOVA

Ha calato il Jack la società lombarda, prelevando dal Palermo Leonardo Mancuso, innesto di qualità ed esperienza per una piazza che ha ritrovato la Serie B dopo anni di purgatorio nelle divisioni inferiori. Confermato Davide Possanzini, architetto e regista della fresca promozione biancorossa.

Acquisti: Solini (d, Como), Cella (d, Ancona), Botti (p, Arzignano), Ruocco (a, Torres), Artioli (c, Pergolettese), Mancuso (a, Palermo).

Cessioni: Giacomelli (a, fine contratto).

Trattative: Giraudo (d, Svincolato), Olivieri (a, Juventus), Ianesi (a, Pontedera), Bouah (d, Catania).

Probabile formazione: Festa; Fedel, SOLINI, Brignani, Panizzi; Wieser, Burrai, Trimboli; Fiori, MANCUSO, Galuppini. Allenatore: Possanzini

MODENA

Il Modena è tra le protagoniste indiscusse di questo calciomercato. La società emiliana, infatti, ha da poco ufficializzato Pedro Mendes dall’Ascoli e Caldara (Milan), ma allo stesso tempo ha affidato la panchina a una certezza della cadetteria come Pierpaolo Bisoli.

Acquisti: Niang (a, Pro Vercelli), Caldara (d, Milan), Alberti (a, Fiorenzuola), Sassi (p, Atalanta), Bagheria (p, Pro Sesto), Botteghin (d, Ascoli), Pedro Mendes (a, Ascoli).

Cessioni: Manconi (a, Benevento), Coccia (d, Arezzo).

Trattative: Palumbo (c, Juventus), Ceccherini (d, Verona), De Col (d, Vicenza), Giraudo (d, Svincolato), Buso (a, Lecco), Varone (d, Cesena), Bachev (d, Botev Vratsa).

Probabile formazione: Gagno; Ponsi, CALDARA, Zaro, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj; PEDRO MENDES, Gliozzi. Allenatore: Bisoli

PALERMO

Fa sul serio anche il Palermo di City Group. La ricchissima proprietà rosanero ha messo nel mirino la promozione in Serie A e ne è un esempio l’arrivo di Henry dall’Hellas Verona. Da capire, invece, la situazione legata a Matteo Brunori (si pensa alla cessione) che può far fruttare diversi milioni al club da poter rinvestire nel mercato in entrata. Chiuso l’affare con il Lecce per il difensore Blin.

Acquisti: Gomis (p, Rennes), Nikolaou (d, Spezia), Henry (a, Verona), Blin (d, Lecce).

Cessioni: Soleri (a, Spezia), Aurelio (d, Spezia), Mancuso (a, Mantova), Pigliacelli (p, Catanzaro).

Trattative: Pierozzi (d, Fiorentina), Vazquez (a, Cremonese), Pereira (d, Monza), Bradaric (d, Salernitana), Casadei (c, Chelsea), Legowski (c, Salernitana), Ceccherini (d, Verona), Cacace (d, Empoli), Maistro (c, SPAL), Lajud (a, Svincolato).

Probabile formazione: GOMIS; Diakité, BLIN, NIKOLAOU, Graves; Saric Gomes, Ranocchia; Di Francesco, Brunori, Insigne. Allenatore: DIONISI

PISA

Ambizione e voglia di stupire. Il club della torre pendente riparte da Pippo Inzaghi con l’obiettivo di proseguire il progetto iniziato solamente un anno fa. Al momento però il mercato nerazzurro si è fermato all’acquisto del promettente Jevsenak dal Benfica. Trattative in dirittura d’arrivo con Semper e Giovanni Bonfanti dell’Atalanta.

Acquisti: Jevsenak (c, Benfica).

Cessioni: Zuelli (c, Carrarese).

Trattative: Rivas (a, Hatayspor), Lapadula (a, Cagliari), Bonfanti (d, Atalanta), Majer (c, Cremonese), Tello (c, Catania), Tonoli (d, Pergolettese), Zanon (d, Carrarese), Lepore (d, Svincolato), Semper (p, Como).

Probabile formazione: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Esteves, JEVSENAK Marin, Beruatto; Moreo, M. Tramoni; Bonfanti. Allenatore: INZAGHI

REGGIANA

Riparte da William Viali la Reggiana, dopo l’addio di Alessandro Nesta. Interessanti i colpi già messi a segno dalla società romagnola tra i quali spiccano il difensore Meroni del Cosenza e Sersanti, prelevato dalla Juventus Next Gen. Tra gli obiettivi per l’attacco c’è Marco Nasti di proprietà del Milan.

Acquisti: Meroni (d, Cosenza), Brekalo (d, Dinamo Zagabria), Urso (d, Novara), Maggio (a, Pro Vercelli), Sersanti (c, Juventus), Nahounou (d, Nizza).

Cessioni: Pieragnolo (d, Sassuolo fp), Marcandalli (d, Genoa fp), Portanova (c, Genoa fp), Bianco (c, Fiorentina fp).

Trattative: Nasti (a, Milan), Castagnetti (c, Cremonese), Di Molfetta (c, Feralpisalò), Leverbe (d, Pisa), Fiordilino (c, Venezia).

Probabile formazione: Bardi; Libutti, Rozzio, MERONI, URSO; SERSANTI, Kabashi; Maggio, VERGARA, Okwonkwo; Gondo. Allenatore: Viali

SALERNITANA

I problemi con Andrea Sottil hanno rallentato e non di poco le trattative in casa Salernitana. La società campana ha deciso di affidare la panchina a Giovanni Martusciello (secondo per tanti anni di Maurizio Sarri). Prima di affondare la zampata decisiva su altri innesti ci sono da piazzare gli esuberi tra cui Dia, Kastanos e Bonazzoli. Piacciono Scognamillo e Gennaro Tutino.

Acquisti: Sepe (p, Lazio fp), Lovato (d, Torino fp), M. Coulibaly (c, Palermo, fp), Gentile (d, Fiorentina), Njoh (d, svincolato), Tongya (c, Odense), Dalmonte (a, Vicenza).

Cessioni: Tchaouna (a, Lazio), Ochoa (p, fc), Stewart (a, Radnicki), Gyomber (d, fc), Bohinen (c, Genoa), Iannoni (d, Perugia), Pirola (d, Olympiacos).

Trattative: Tutino (a, Cosenza), Scognamillo (d, Catanzaro), Aramu (a, Genoa), Moretti (d, Triestina), Falzerano (c, Svincolato), Graves (d, Palermo), Nedelcearu (d, Palermo), Tello (c, Catania).

Probabile formazione: SEPE; Guccione, Bronn, Lovato, NJOH; Maggiore, Coulibaly; TONGYA, Kastanos, VALENCIA; Dia. Allenatore: MARTUSCIELLO.

SAMPDORIA

La società blucerchiata ha già accolto Massimo Coda dal Genoa. Nonostante l’acquisto dell’ex Cremonese, la Samp deve fare i conti con un problema di tesseramenti (imposti dal fair play finanziario), evidenziato dal presidente del Brescia Massimo Cellino. La situazione resta quindi nebulosa, ma il numero uno del club Matteo Manfredi resta fiducioso e sereno.

Acquisti: Audero (p, Inter fp), Coda (a, Genoa), Venuti (d, Lecce), Akinsanmiro (c, Inter).

Cessioni: Ghilardi (d, Brescia fp), Facundo Gonzalez (d, Juventus fp), Esposito (a, Inter fp), Conti (d, fine contratto), Askildesn (c, risoluzione), Verre (c, risoluzione), Delle Monache (a, Lecce), De Luca (a, Cremonese).

Trattative: Tutino (a, Cosenza), Shpendi (a, Empoli), Haas (c, Empoli), La Mantia (a, SPAL), Perisan (p, Empoli), Fontanarosa (d, Inter).

Probabile formazione: AUDERO; Ferrari, ROMAGNOLI, Leoni; Depaoli, Yepes, Kasami, VENUTI; Pedrola, Borini; CODA. Allenatore: Pirlo.

SASSUOLO

È l’anno zero per il Sassuolo, scivolato in Serie B dopo undici anni nella massima divisione italiana. Il club neroverde deve sciogliere le situazioni legate a Pinamonti e Berardi, oltre a quella di Laurentiè terminato nel mirino della Lazio di Claudio Lotito. Ufficiali, invece, Turati dal Frosinone e Caligara, centrocampista di qualità ex Ascoli.

Acquisti: Turati (Frosinone, fp), Maxime Lopez (c, Fiorentina fp), Caligara (c, Ascoli), Paz (d, Perugia).

Cessioni: Defrel (a, fc) Ferrari (d, fc), Henrique (c, Cruzeiro), Flamingo (d, Utrecht).

Trattative: Caso (a, Frosinone), Seghetti (a, Perugia), Odenthal (d, Como), Tutino (a, Cosenza).

Probabile formazione: TURATI; PAZ, Romagna, Tressoldi, CALIGARA; Racic, Boloca, Lipani; Alvaraz, Pinamonti, Mulattieri. Allenatore: Grosso

SPEZIA

Lo Spezia prova a dimenticare l’ultima stagione intrisa di difficoltà. La società ligure per evitare un altro campionato tra la tempesta ha deciso di sistemare il reparto offensivo, introducendo nella rosa di Luca D’Angelo (confermato) Di Serio e Soleri rispettivamente arrivati da Atalanta e Palermo. Sempre ai rosanero sono state chieste informazioni per il difensore Fabio Lucioni.

Acquisti: Di Serio (a, Atalanta), Soleri (a, Palermo), Aurelio (d, Palermo).

Cessioni: Nikolaou (d, Palermo), Moutinho (d, Jagellonia), Serpe (d, Pro Vercelli).

Trattative: Pizzignacco (p, Feralpisalò), Confente (p, Vicenza), Vulikic (d, Perugia), Lucioni (d, Palermo).

Probabile formazione: Mascardi; Mateju, Wisniewski, Hristov; Vignali, Nagy, S. Esposito, Kouda, Reca; SOLERI, Di Serio. Allenatore: D’Angelo

SUDTIROL

La squadra di Bolzano ha rinnovato la fiducia a Federico Valente, artefice dell’ultima salvezza del Sudtirol. Quattro i colpi in entrata, mentre hanno lasciato il Trentino Ciervo, Mawuli e Scaglia, quest’ultimo tornato alla Juventus Next Gen dopo un campionato positivo.

Acquisti: Crespi (a, Cosenza), Ceppitelli (d, FeralpiSalò), Pietrangeli (d, Rimini), Martini (c, Inter), Zedadka (c, Hesperange).

Cessioni: Ciervo (a, Cosenza), Mawuli (c, Arezzo), Scaglia (d, Juventus Next Gen).

Trattative: Palumbo (c, Juventus), Capomaggio (c, Audace Cerignola).

Probabile formazione: Poluzzi; Masiello, CEPPITELLI, Cagnano; El Kaouakibi, Tait, Arrigoni, Mallamo, ZEDADKA; Odogwu, Casiraghi. Allenatore: Valente