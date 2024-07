Sampdoria Coda è ufficiale: visite mediche e prime parole da blucerchiato. Accardi parla ai tifosi di orgoglio

L'ex attaccante della Cremonese, uno dei bomber capace di garantire il salto di qualità in serie B, approda ufficialmente nel club blucerchiato. Gioisce Andrea Pirlo ma il mercato Samp è appena iniziato

Massimo Coda alla Sampdoria: l’acquisto è ufficiale dopo una corte serrata, contratto biennale per l’attaccante. La Sampdoria fa sul serio. La società blucerchiata, infatti, dopo il settimo posto della passata stagione è pronta a regalare ad Andrea Pirlo una squadra all’assalto con l’obiettivo di tornare alquanto prima nel Paradiso della Serie A.

Coda alla Samp: biennale per l’ex Cremonese

Dopo lo svelamento del calendario della prossima cadetteria, diversi i colpi pronti a essere chiusi dal numero uno Matteo Manfredi tra i più attivi sul calciomercato iniziato da poche settimane. Il primo tassello per il reparto offensivo è l’ex Cremonese e Lecce Massimo Coda, centravanti di proprietà del Genoa, il quale nel campionato cadetto ha segnato 127 reti in 281 partite disputate. Un’autentica berlina per un settore che può già contare sulle doti tecniche di Antonino La Gumina e della formica atomica Manuel De Luca.

Si è detto entusiasta Coda dopo aver sostenuto le visite mediche e un biennale che lo legherà alla Sampdoria per le prossime stagioni: “Sono contento, forza Sampdoria. Potevo arrivare già l’anno scorso? E’ stato solo rimandato”.

Pirlo vuole anche Tutino

Riflettori focalizzati anche su Gennaro Tutino, artefice della salvezza del Cosenza, riscattato dai calabresi ma propenso a iniziare una nuova avventura professionale. La trattativa rimane comunque complicata alla luce delle diverse pretendenti sull’ex Parma tra cui Palermo, Venezia e Pisa. Infine per l’attacco la dirigenza ha sondato anche Henry e Lapadula rispettivamente in forza a Hellas Verona e Cagliari,

Accardi ai tifosi: “Abbiamo le idee chiare”

Un ruolo fondamentale per sbloccare il mercato in entrata saranno le cessioni. Di questo aspetto ne ha parlato il nuovo direttore sportivo Pietro Accardi, tornato sotto l’ombra della lanterna dopo l’esperienza in Toscana con l’Empoli: “Le idee sono chiare. Ad oggi per esigenza dobbiamo essere vigili sul mercato in uscita. Siamo costretti ad ascoltare le richieste per i nostri giocatori. Il mercato è ancora lungo e ogni calciatore ha una sua storia. Tutino lo conosco benissimo, l’ho portato ad Empoli, ma non mi sento di fare promesse. L’unica promessa che faccio è che vogliamo rendere i tifosi orgogliosi di noi”.

Parole al miele anche per il tecnico: “Pirlo si sta dimostrando un uomo e soprattutto un professionista che vuole bene alla Sampdoria. Siamo molto vicini tecnicamente. L’allenatore per me è al centro del progetto ed è la persona più importante per la società”.

Le uscite in casa Samp

Il diesse, inoltre, ha fatto chiarezza sulle uscite. Il primo nome è quello di Giovanni Leoni. Il classe 2006 arrivato in sordina nel mercato invernale è stato capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Andrea Pirlo, tanto da suscitare l’interesse di diverse big del panorama italiano. Tra queste ci sono Inter e Roma che hanno messo nel mirino l’ex difensore del Padova.

Audero (valutazione di 7 milioni di euro), non riscattato dalla società di Oaktree, è stato chiesto dal Nottingham Forest; Borini piace al Cagliari di Davide Nicola; mentre sono ufficiali le cessioni di Esposito (fine prestito), Stojanovic, Facundo Gonzalez, Askildsen e Conti. Infine Verre ha risolto il contratto con il club ligure.

Samp in ritiro in Germania

Dopo il ritrovo genovese tra test e allenamenti al Mugnaini di Bogliasco, la squadra blucerchiata raggiungerà la Turingia domenica 14 luglio e resterà nella località tedesca per le prossime due settimane. Il ritiro a Jena sarà chiuso dalla partita amichevole con il Carl Zeiss, autentico revival dell’ottavo di finale di Coppa delle Coppe 1988/89. Il sipario sulla nuova stagione della Samp, invece, scatterà l’11 agosto contro il Como in Coppa Italia, prima di tuffarsi a capofitto in campionato contro il Frosinone di Vincenzo Vivarini.