Calendario serie B 2024/25 i big match di Cremonese, Samp, Sassuolo, Salernitana e Frosinone

Svelate le 38 giornate del campionato di cadetteria che prenderà il via nel weekend compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto. Le sfide più attese e le squadre favorite

Sorteggiato il calendario della Serie BKT 2024-25, che prenderà il via nel weekend compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto. A poco più di un mese dallo start del campionato cadetto, la Lega ha reso noti gli accoppiamenti delle 38 giornate della regular season, che decreteranno le prime due squadre promosse in A e le tre retrocesse in C, per poi lasciare spazio a playoff e playout. A La Spezia, nella serata odierna, il sorteggio nella centralissima piazza Europa.

Serie B 2024-25: le 20 squadre, tra neopromosse dalla C e neoretrocesse dalla A

Dopo aver salutato Parma, Como e Venezia, la Serie B resta uno dei campionati più affascinanti d’Europa, per storia e bacino d’utenza delle piazze che vi partecipano. Retrocesse dalla A compagini del calibro di Salernitana, Sassuolo e Frosinone, mentre ritrovano la cadetteria Mantova, Cesena, Juve Stabia e Carrarese. Delle neopromosse, solo i romagnoli hanno deciso di cambiare guida tecnica, salutando Mimmo Toscano e affidando la panchina a Michele Mignani. Confermati Possanzini, Pagliuca e Calabro.

La favorita numero uno è la Cremonese di Giovanni Stroppa, che va avanti nel segno della continuità. Occhio a Sassuolo e Frosinone, che potrebbero dare filo da torcere, potendo contare su proprietà importanti. Subito dopo, ci sono Palermo e Sampdoria, che non ha intenzione di rimanere nel purgatorio della Serie B, per storia ed ambizione.

Questo l’elenco completo delle 20 squadre di Serie B:

Mantova (Promossa dalla Lega Pro)

Cesena (Promossa dalla Lega Pro)

Juve Stabia (Promossa dalla Lega Pro)

Carrarese (Promossa dalla Lega Pro)

Salernitana (Retrocessa dalla Serie A)

Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A)

Frosinone (Retrocessa dalla Serie A)

Cremonese

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

Sudtirol

Reggiana

Cosenza

Pisa

Cittadella

Modena

Spezia

Bari

La prima giornata della Serie B 2024-25

La Serie B, che quest’anno non dovrà attendere sentenze e decisioni extra-campo, prenderà regolarmente il via nel weekend del 17-18 agosto, in contemporanea con il massimo campionato italiano.

Grande curiosità per i primi 90 minuti della regular season 2024-25. La neopromossa Juve Stabia andrà subito a far visita al Bari di Moreno Longo, reduce da una pessima stagione e dai playout vinti contro la Ternana di Breda. Altre due neopromosse, come Cesena e Carrarese, si sfideranno al “Manuzzi”, per misurarsi immediatamente con la nuova categoria.

Riflettori puntati su Frosinone-Sampdoria, con Vincenzo Vivarini che ospiterà Andrea Pirlo allo “Stadio Benito Stirpe“, in quello che è sicuramente il big match di giornata. Lo Spezia approderà all’Arena Garibaldi di Pisa, mentre la Cremonese affronterà il Cosenza in trasferta. All’alba del campionato, i grigiorossi sono senza dubbio i favoriti, per quanto fatto nel recente passato e per le mosse registrate in sede di mercato fino a questo momento.

Occhi anche sulla Salernitana di Giovanni Martusciello, costretta ad un’opera di ridimensionamento dopo il mancato passaggio di quote alla Brera Holdings. Completeranno il programma Brescia-Palermo, Catanzaro-Sassuolo, Reggiana-Mantova e Sudtirol-Modena, con i neroverdi di Fabio Grosso che proveranno l’immediata risalita nella massima serie. I rosanero del City Group, intanto, rilanciano sul mercato e aspettano il responso del campo, con uno sguardo alla A.

Queste le partite della prima giornata di Serie B:

Bari-Juve Stabia

Brescia-Palermo

Catanzaro-Sassuolo

Cesena-Carrarese

Cosenza-Cremonese

Frosinone-Sampdoria

Pisa-Spezia

Reggiana-Mantova

Salernitana-Cittadella

Sudtirol-Modena

Tutti gli allenatori della Serie B 2024-25

20 squadre, 20 allenatori. È cambiata la metà delle panchine in cadetteria, tra le conferme di allenatori importanti come Rolando Maran e Andrea Pirlo, fino alle novità rappresentate da Vincenzo Vivarini a Frosinone e Fabio Caserta a Catanzaro, senza dimenticare Longo a Bari e Martusciello a Salerno. Stimolante la scelta di Massimiliano Alvini, che ha optato per Cosenza, mentre William Viali sostituirà Alessandro Nesta a Reggio Emilia.

I 20 allenatori della Serie B 2024-25

Bari – Moreno Longo

Brescia – Rolando Maran (confermato)

Carrarese – Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro – Fabio Caserta

Cesena – Michele Mignani

Cittadella – Edoardo Gorini (confermato)

Cosenza – Massimiliano Alvini

Cremonese – Giovanni Stroppa (confermato)

Frosinone – Vincenzo Vivarini

Juve Stabia – Guido Pagliuca (confermato)

Mantova – Davide Possanzini (confermato)

Modena – Pierpaolo Bisoli (confermato)

Palermo – Alessio Dionisi

Pisa – Filippo Inzaghi

Reggiana – William Viali

Salernitana – Giovanni Martusciello

Sampdoria – Andrea Pirlo (confermato)

Sassuolo – Fabio Grosso

Spezia – Luca D’Angelo (confermato)

Sudtirol – Federico Valente (confermato)

Serie B, i big match nelle prime dieci giornate

Non mancano i big match nelle prime dieci giornate della regular season. Dalla Sampdoria di Andrea Pirlo all’ambizioso Frosinone di Vincenzo Vivarini, passando per la Cremonese di Giovanni Stroppa e il Palermo di Alessio Dionisi, fino ad arrivare alla curiosità che accompagna il Bari di Moreno Longo e la Salernitana di Giovanni Martusciello. Il Catanzaro di Fabio Caserta, reduce da una super stagione con Vivarini in panchina, riparte dalla semifinale playoff persa lo scorso anno, ma dovrà fare attenzione ai tanti cambiamenti.

I match più interessanti nelle prime dieci giornate