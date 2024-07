Ma dove preparano la nuova stagione le venti sorelle della cadetteria? Dove vanno, in ritiro, per iniziare a sudare, faticare e a mettere km nelle gambe e ossigeno nei polmoni, per una stagione che si preannuncia come al solito lunga e durissima.

Ricordiamo che si parte il 4 agosto con la Coppa Italia, sabato 17 agosto calcio di inizio per il campionato 2024-2025, e si chiude venerdì 9 maggio 2025 più, per chi è coinvolto, la coda di playoff e playout.

Vediamo tutto nel dettaglio.

Trentino Alto-Adige meta preferita, solo un club all’estero

Partiamo da un dato generale saranno nove le regioni dove le venti formazioni cadette andranno in clausura, più una che andrà all’estero.

Netta preferenza per il Trentino Alto-Adige dove andranno in ritiro 6 squadre, molto gettonate anche Emilia-Romagna e Lombardia con 3 squadre a testa, solita attenzione per l’Abruzzo 2 squadre in ritiro, un po’ sparite dai radar regioni, un tempo in auge, come Umbria e Valle d’Aosta una squadra a testa. Completano il quadro Lazio, Molise e Toscana anche qui 1 squadra a testa più la Turingia in Germania.

Subito al lavoro due delle squadre retrocesse dalla Serie A, Frosinone e Salernitana e il Palermo, sui campi di allenamento già da domenica 7.

I campani di Martusciello a Rivisondoli in Abruzzo, i ciociari di Vivarini, vicino casa, a Fiuggi nel Lazio, i rosanero di Dionisi a Livigno in Lombardia da dove, a fine luglio, si trasferiranno a Manchester per una sessione di lavoro a domicilio della casa madre dei Citizens di Pep Guardiola.

Nella settimana a cavallo tra l’8 e il 14 luglio iniziano a faticare metà delle componenti del torneo cadetto.

Il 9 il nuovo tocca all’ambizioso Sassuolo di Grosso, in campo a Ronzone in Trentino Alto-Adige, il 10 il Bari di Longo a Roccaraso in Abruzzo, il 12 il neopromosso Mantova di Possanzini a San Lorenzo Dorsino in Trentino, il 13 prime corse per altre due formazioni salite dalla Serie C, il Cesena di Mignani e la Carrarese di Calabro. I primi a Bagno di Romagna i secondi a Pontremoli in Toscana.

Sempre il 13 parte il ritiro del Cosenza di Alvini che torna in Umbria, a Cascia, in Provincia di Perugia, da dove è decollata la propria carriera ad alto livello.

Chiudono la settimana il Modena di Bisoli, il muscoloso Pisa di Pippo Inzaghi, la Sampdoria del compagno di squadra nei trionfi con Milan e Nazionale, Andrea Pirlo e il Sudtirol di Federico Valente. Tutti in ritiro dal giorno della presa della Bastiglia.

Il Modena a Fanano in Emilia-Romagna, il Pisa a Bormio in Lombardia, la squadra di Bolzano a Ridanna-Racines in Trentino, mentre i blucerchiati si recheranno a Jena in Turingia, unici in tutta la Serie B ad avviare il ritiro all’estero.

Partiranno in leggero ritardo rispetto alle altre il Brescia di Maran, la dominatrice del Girone C della Serie C, la Juve Stabia di Pagliuca, il nuovo Catanzaro di Caserta, lo Spezia di D’Angelo, la Reggiana di Viali e il Cittadella di Gorini.

Le Rondinelle vanno in ritiro dal 15 luglio a Torbole Casaglia in Lombardia, le Vespe gialloblu lo stesso giorno scelgono Capracotta in Molise, le Aquile calabresi volano fino a Morgex in Val d’Aosta, ma dal 21, dopo qualche giorno di lavoro dal 16 in sede, mentre quelle liguri planano a Santa Cristina Valgardena in Trentino Alto-Adige dal 18.

Attendono domenica 21 per aprire le danze gli emiliani che saranno a Toano, a due passi da casa, e i veneti che salgono a Lavarone in Trentino.

Chiude la lista la Cremonese di Giovanni Stroppa che smaltita la delusione della finale playoff persa contro il Venezia dal 26 inizierà a correre e faticare a Pinzolo in Trentino, con l’obiettivo, nemmeno troppo nascosto di riprendersi quello che è sfuggito dalle mani a giugno.

Serie B 24-25: tutte le date e le sedi dei ritiri estivi

Bari : Roccaraso (AQ) in Abruzzo dal 10 al 24 luglio

: Abruzzo dal 10 al 24 luglio Brescia : a Torbole Casaglia (BS) in Lombardia – dal 15 al 27 luglio

: a in Lombardia – dal 15 al 27 luglio Carrarese : Pontremoli (MS) in Toscana – dal 13 al 28 luglio

: in Toscana – dal 13 al 28 luglio Catanzaro : Morgex (AO) in Valle d’Aosta – dal 16 in sede dal 21 luglio al 3 agosto

: in Valle d’Aosta – dal 16 in sede dal 21 luglio al 3 agosto Cesena : Bagno di Romagna (FC) in Emilia-Romagna – dal 13 al 27 luglio

: in Emilia-Romagna – dal 13 al 27 luglio Cittadella : Lavarone (TN) in Trentino Alto-Adige – dal 21 luglio al 3 agosto

: Trentino Alto-Adige – dal 21 luglio al 3 agosto Cosenza : Cascia (PG) in Umbria – dal 13 al 27 luglio

: (PG) in Umbria – dal 13 al 27 luglio Cremonese : Pinzolo (TN) in Trentino-Alto Adige – dal 26 luglio all’8 agosto

: (TN) in Trentino-Alto Adige – dal 26 luglio all’8 agosto Frosinone : Fiuggi (FR) in Lazio – dal 7 luglio al 2 agosto

: (FR) in Lazio – dal 7 luglio al 2 agosto Juve Stabia : Capracotta (IS) in Molise – dal 15 al 24 luglio

: (IS) in Molise – dal 15 al 24 luglio Mantova : San Lorenzo Dorsino (TN) in Trentino Alto-Adige – dal 12 al 27 luglio

: (TN) in Trentino Alto-Adige – dal 12 al 27 luglio Modena : Fanano (MO) in Emilia-Romagna – dal 14 al 27 luglio

: (MO) in Emilia-Romagna – dal 14 al 27 luglio Palermo : Livigno (SO) in Lombardia dal 7 al 20 luglio e a Manchester dal 23 luglio al 3 agosto

: (SO) in Lombardia dal 7 al 20 luglio e a dal 23 luglio al 3 agosto Pisa : Bormio (SO) in Lombardia – dal 14 al 28 luglio 2024

: (SO) in Lombardia – dal 14 al 28 luglio 2024 Reggiana : Toano (RE) in Emilia-Romagna – dal 21 luglio al 3 agosto

: (RE) in Emilia-Romagna – dal 21 luglio al 3 agosto Salernitana : Rivisondoli (AQ) in Abruzzo – dal 7 al 24 luglio

: (AQ) in Abruzzo – dal 7 al 24 luglio Sampdoria : Jena (Thüringen) in Germania – dal 14 al 30 luglio

: (Thüringen) in Germania – dal 14 al 30 luglio Sassuolo : Ronzone (TN) in Trentino Alto-Adige – dal 9 al 24 luglio 2024

: (TN) in Trentino Alto-Adige – dal 9 al 24 luglio 2024 Spezia : Santa Cristina Valgardena (BZ) in Trentino Alto-Adige – dal 18 luglio al 1° agosto

: (BZ) in Trentino Alto-Adige – dal 18 luglio al 1° agosto Sudtirol: Ridanna – Racines (BZ) in Trentino-Alto Adige – dal 14 al 26 luglio

Il Palermo torna a Manchester: ritiro in casa del City

Al termine del ritiro di Livigno il Palermo proseguirà la preparazione pre campionato a Manchester dal 23 luglio al 2 agosto. I rosanero torneranno ad allenarsi al City Football Academy di Manchester, sede del Manchester City e del City Football Group, per la seconda volta dopo il ritiro del settembre 2022.

Sabato 3 agosto i rosanero affronteranno in gara amichevole a Oxford i padroni di casa dell’Oxford United, squadra che milita in Sky Bet Championship.

I siciliani, come ricordato in precedenza, andarono in ritiro a Manchester nel settembre del 2022, all’inizio dell’avventura targata City Football Group. Una scelta, quella di svolgere la seconda parte del ritiro in terra inglese, che rafforza il legame tra i rosanero e la proprietà, ribadendo le ambizioni di Serie A del club, e consolida il Palermo come una delle più importanti realtà del gruppo.