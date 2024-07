Calciomercato serie B, Bari colpo Lasagna. Valzer delle punte: Cremonese su Brunori, tutti pazzi per Tutino

Si scalda il mercato estivo della cadetteria e sono soprattutto due i nomi attorno ai quali ruotano gli interessi di molti club: si tratta di Matteo Brunori e Gennaro Tutino

Dove si balla? Il calciomercato della Serie B entra nella parte cruciale, ma è soprattutto quello delle punte a suscitare maggiore interesse tra gli appassionati. Sono diversi, infatti, i diamanti grezzi pronti a cambiare pelle con l’obiettivo di regalare reti e desideri alle svariate e colorate tifoserie d’Italia. Occhi puntati su Matteo Brunori e Gennaro Tutino che restano i calciatori più attenzionati della cadetteria. Intanto arriva un colpo da novanta, lo piazza il Bari: Kevin Lasagna è un nuovo calciatore dei Galletti.

Sampdoria: il mercato dopo Coda

La Sampdoria ha ufficializzato, nei giorni scorsi, Massimo Coda arrivato dai rivali storici dal Genoa per una cifra intorno ai 500 mila euro, pronto a fare le fortune del club blucerchiato dopo diverse stagioni ad alto livello nel campionato cadetto.

Il centravanti di Cava de’ Tirreni nell’ultima annata alla Cremonese ha collezionato 28 presenze, per un totale di 2110 minuti, portando alla causa lombarda 15 reti e due assist. Ma Coda può scatenare una reazione a dominio nel panorama della seconda divisione italiana.

Brunori, sondaggio della Cremonese

La Cremonese, infatti, rimasta orfana del suo attaccante, ha chiesto informazioni per Matteo Brunori. Il centravanti del Palermo, infatti, è finito nei radar della proprietà grigiorossa alla luce soprattutto dell’acquisto di Henry della proprietà di City Group.

Il club lombardo prova ad alleggerire la cifra da 8 milioni di euro chiesta dai siciliani, inserendo una contropartita tecnica come quella di Franco Vazquez (per El Mudo si tratterebbe di un ritorno). Ma sull’ex Juventus non c’è solo la Cremonese.

Tra le diverse squadre che hanno chiesto informazioni per il classe 1994 ci sono Brescia, Sassuolo, Frosinone e l’ambizioso Pisa di Filippo Inzaghi. Tante le pretendenti che provano ad arricchire il rispettivo organico, con La cifra chiesta però dal club siciliano è poco più di 7 milioni di euro.

Tutti pazzi per Gennaro Tutino

Un altro che potrebbe trovare un’altra sistemazione è Gennaro Tutino. Il bomber del Cosenza, nonostante il rinnovo chiuso con la società calabrese, ha diversi estimatori in Serie B, pronti a fare follie per assicurarsi uno tra i migliori in quel ruolo nella precedente annata.

La Sampdoria vorrebbe affiancarlo a Coda, ma prima deve vendere (sul piatto resta Leoni la cui valutazione è di 6 milioni di euro). Riflettori focalizzati anche sul Sassuolo che deve liberarsi degli ingaggi pesanti di Pinamonti e Berardi per poi indirizzare tutte le forze sull’attaccante rossoblù.

Il Frosinone di Vincenzo Vivarini starebbe pensando agli acquisti di Ambrosino (Napoli) e Pecorino (Juventus) anche se quest’ultimo viene valutato dalla Vecchia Signora 4 milioni di euro e ha già raggiunto un accordo di massima con il Venezia. Al club laziale, inoltre, piace il trequartista Begic, in uscita dal Parma.

Il mercato delle neopromosse: Mancuso al Mantova

Tra le neopromosse Il Mantova è quello più attivo. La società di Ettore Masiello, infatti, ha superato la concorrenza delle altre e si è assicurata le prestazioni di Leonardo Mancuso dal Monza.

Ma non finisce qui perché il club lombardo ha puntato il fantasista Mattia Aramu, classe 95 e attualmente di proprietà del Genoa per completare il proprio pacchetto offensivo.

La Juve Stabia è vicina a definire l’acquisto dello svincolato Tonin (ultima stagione al Foggia); mentre il Cesena ha già il sì di Mirko Antonucci dallo Spezia (da limare gli ultimi dettagli con la proprietà spezzina). I bianconeri, inoltre, sarebbero sulle tracce di Marco Curto, centravanti attualmente in forza al Como, ma sul quale ci sarebbe anche il forte interesse del Modena. Più bloccato il mercato in entrata della Carrarese di Antonio Calabro.

Le altre di serie B: Mendes al Modena

Il Bari (con il club mai vicino alla cessione come in questo periodo) riparte da Kevin Lasagna: colpo in attacco dei Galletti che si assicurano le prestazioni di un bomber di categoria ed esperienza. Il club pugliese è molto vicino a Manuel De Luca (Sampdoria); il Modena ha piazzato il carico da novanta, trovando l’accordo con l’Ascoli per Pedro Mendes. Il portoghese arriva dal club marchigiano e nell’ultima stagione con i bianconeri ha segnato undici reti, prima di chiudere la personale annata in anticipo a causa di un infortunio.

Il Brescia di Massimo Cellino, dopo aver riscattato dal Frosinone Gennaro Borrelli, si è interessato a La Mantia (FeralpiSalò) e Olivieri. La Salernitana stringe per Alfredo Donnarumma e il promettente giallorosso Pagano, ma deve definire le cessioni di Dia, Bonazzoli e Kastanos, quest’ultimo a un passo dall’Hellas Verona.

Filippo Inzaghi, nuovo allenatore del Pisa, ha chiesto espressamente Rivas (adesso in forza all’Hatayspor) già allenato ai tempi della Reggina. La società della torre pendente è sulle tracce anche di Bonfanti (in uscita dal Modena); il Catanzaro ha fatto passi avanti con Pietro Iemmello (il bomber potrebbe rimanere in Calabria per altri due anni); infine il Sudtirol sta perfezionando Attys, trequartista del Trento e la Reggiana è pronta ad accogliere Alessandro Sersanti, giovane promettente della cantera della Juventus.