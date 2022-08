Calciomercato Spezia: Benassi e Kouamé nel mirino, Maggiore è un caso

11-08-2022 18:41

Nuovi orizzonti per il mercato dello Spezia, che apre altre tre trattative con la Fiorentina dopo la chiusura positiva (ma faticosa) dell’affare Dragowski. I tre giocatori nel mirino sono uno per reparto: l’attaccante Christian Kouamé, ex Genoa che cerca maggiore spazio, l’esperto centrocampista Marco Benassi e il giovane difensore classe 2003 Luca Ranieri.

Nel frattempo però tiene banco il caso Maggiore: l’ormai ex capitano sta vivendo da separato in casa, ed è in bilico tra Salernitana e Sassuolo. I campani hanno l’intesa con lo Spezia a quota 4,5 milioni, ma il giocatore preferirebbe gli emiliani che però offrono per ora solo contropartite tecniche (Abdou Harroui o Grégoire Defrel) in attesa di un’eventuale incasso di liquidità dalla cessione di Davide Frattesi.

