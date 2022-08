Calciomercato Ternana: piazzato il colpo Raul Moro dalla Lazio

24-08-2022 07:15

Acquisto di alto profilo per la Ternana, che si iscrive alla lista delle “big” del campionato dopo la campagna di rafforzamento estiva. L’ultimo colpo è il giovane Raul Moro della Lazio, attaccante spagnolo classe 2002 ex Barcellona Under 18 che arriva in prestito secco e che sarà subito a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli.

Ma non finisce qui: gli umbri nelle prossime ore dovrebbero cedere Alexis Ferrante e Aniello Salzano, rimpiazzandoli con il difensore centrale classe 1996 Valerio Mantovani della Salernitana e con Dimitri Bisoli del Brescia. In particolare su quest’ultimo la concorrenza del Palermo e soprattutto della Spal non è da sottovalutare, ma la Ternana non molla.

