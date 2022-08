Calciomercato Ternana: ufficiale Favilli, ora nel mirino c'è Bisoli

12-08-2022 07:45

Sempre più forte l’entusiasmo dei tifosi ella Ternana, che dopo Mamadou Coulibaly possono festeggiare un altro colpo di mercato con l’arrivo in città del centravanti Andrea Favilli dal Genoa. Il giocatore dovrebbe sostenere nelle prossime ore le visite mediche, e domani è prevista la firma del contratto. Ma la Ternana non si ferma, e ora pensa a rinforzare il centrocampo.

La prima scelta è un top per la Serie B come Dimitri Bisoli del Brescia: classe 1994, capitano delle Rondinelle e con oltre 100 presenze nella serie cadetta sarebbe un altro elemento per far fare il salto di qualità alla rosa del tecnico Cristiano Lucarelli. Se non dovesse arrivare Bisoli, il club si è mosso anche per Luca Valzania, centrocampista della Cremonese classe ’96 che pare essere nella lista dei cedibili della neopromossa in Serie A.

