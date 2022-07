Calciomercato Torino: si lavora per fare di Denayer l'erede di Bremer

25-07-2022 22:49

Dopo qualche settimana di ricerca, compresa una trattativa avanzata con la Sampdoria per Omar Colley che non è andata in porto, la dirigenza del Torino ha inquadrato un obiettivo: si tratta di Jason Denayer, nazionale belga e difensore centrale dell’Olympique Lione con forza fisica e centimetri. L’erede designato di Bremer, insomma, che non ha rinnovato il contratto con il club francese.

Il giocatore chiede 3 milioni euro netti, un ingaggio troppo alto per il Toro che comunque sta portando avanti la trattativa. Nel frattempo però il direttore sportivo Davide Vagnati ha sondato anche le alternative Perr Schuurs dell’Ajax e JhonLucumì, colombiano del Genk

