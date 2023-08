Calciomercato Zapata, Torino e Atalanta preparano il maxi scambio

Il capitano del Torino Buongiorno ha detto sì all'Atalanta. Percorso inverso per Soppy e Duvan Zapata, anche se resta il nodo ingaggio da superare per l'attaccante colombiano

30-08-2023 14:05

Le ultime ore di calciomercato si infiammano soprattutto grazie ad Atalanta e Torino, che stanno per definire un vero e proprio maxi-scambio. Già, il capitano granata Alessandro Buongiorno è in procinto di fare le valigie per Bergamo, mentre potrebbero compiere il percorso inverso Soppy e Duvan Zapata, che nei giorni scorsi era stato molto vicino alla Roma e che ora invece sembra prossimo al trasferimento al Toro.

Maxi-scambio Torino-Atalanta: i dettagli dell’operazione

Il popolo granata mugugna per l’imminente partenza di Alessandro Buongiorno, 24enne capitano della squadra di Juric e soprattutto torinese doc. In molti sono sorpresi da quello che sembra ormai un affare fatto. Il difensore centrale ha detto sì a un contratto fino al 2028 a 1,4 milioni di euro a salire a stagione. Valutazione alta, quella del Torino, per il suo gigante (194 centimetri): Cairo dà il via libera alla sua cessione in cambio di 25 milioni di euro. Qui, però, entrano in gioco Zapata, valutato 8 milioni, e Soppy, con il club piemontese che punta al prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Dunque, l’Atalanta verserebbe 17 milioni nelle case del Toro.

Tutto fatto per Buongiorno e Soppy, nodo ingaggio per Zapata

Di fatto, le operazioni per Buongiorno e Soppy sono ormai definite. Il Torino avrà un anno di tempo per valutare l’esterno 21enne francese ex Udinese, che ha trovato poco spazio alla corte di Gasperini. Nello scacchiere tattico di Juric andrà a sostituire Singo, passato al Monaco. Nodo ingaggio, invece, per Duvan Zapata, che dovrebbe trasferirsi ai piedi della Mole Antonelliana a titolo definitivo. Il Toro ha un tetto salariale fissato a 2 milioni di euro e per trasferirsi nel capoluogo piemontese il colombiano sarebbe costretto ad accettare una cifra inferiore ai 2,7 milioni che aveva concordato con la Roma. C’è comunque fiducia sul buon esito dell’operazione.

Ma i tifosi del Torino sono contrari alla cessione di Buongiorno

Su Twitter serpeggia il malumore dei tifosi granata per la partenza del capitano. “Vendere Buongiorno significa non avere capito nulla della storia e dei valori del Torino. Che tristezza” scrive Luca Bilancini. “Buongiorno cuore granata, resta con noi” gli fa eco YoRoy Juricismo. “Buongiorno all’Atalanta è una grossa sorpresa. Pensavo fosse destinato a restare al Torino come capitano per una decina d’anni” chiosa Giulio.