Roma, Lukaku non basta: assalto a Bonucci e Sergio Ramos. La promessa di Friedkin a Mourinho

La Roma ci ha preso gusto: dopo Lukaku altri regali in arrivo per Mourinho. Non solo Bonucci o Sergio Ramos: nel mirino anche il portiere Lloris e Kostic, in uscita dalla Juve

30-08-2023 09:10

E, ora, la Roma ci ha preso gusto. Lukaku è solo l’antipasto, sebbene il più saporito, d’un menù di fine mercato che s’annuncia da tre stelle Michelin. Già, perché Friedkin ha un impegno da onorare con José Mourinho, ovvero quello di reinvestire tutto il tesoretto di 30 milioni maturato grazie alla cessione di Ibanez agli arabi dell’Al-Ahli. I giallorossi hanno messo nel mirino Bonucci e Sergio Ramos, ma occhio anche agli altri reparti: dalla porta al centrocampo.

Assalto a un difensore: piace Bonucci. Ed è già tempo di derby

E, all’improvviso, si accende il derby della Capitale sul mercato. Roma e Lazio anticipano i tempi: in attesa dello scontro in campo, le due società si danno battaglia per assicurarsi le prestazioni di Leonardo Bonucci, scaricato dalla Juventus e da tempo monitorato dalle aquile. Il club di Lotito, però, non ha ancora affondato il colpo, di fatto fornendo un assist ai cugini giallorossi. Ma la concorrenza per il 36enne difensore di Viterbo è nutrita. Sulle sue tracce, infatti, vi sono anche il Genoa e l’Union Berlino. Mourinho avrebbe già sentito telefonicamente il giocatore e chissà che alla fine non riesca a convincerlo a rinunciare alla Champions che disputerebbe con la Lazio.

Non solo Bonucci: la Roma pensa anche a Sergio Ramos

Il colpo Lukaku ha acceso i sogni di una piazza che ambisce a tornare grande, nonostante i paletti sul mercato imposti dal fair play finanziario. Dovesse fallire l’obiettivo Bonucci, Tiago Pinto ha già il piano B: Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, che ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid e della sua nazionale, è reduce da due annate tormentate al Paris Saint-Germain. Ma se nella prima ha assistito praticamente da spettatore causa problemi fisici, nell’ultima ha trovato una certa continuità. A 37 anni Ramos è pronto a una nuova avventura, l’ultima di una carriera pazzesca: in questo caso la Roma dovrà guardarsi le spalle dall’ambizioso Galatasaray di Icardi e Mertens e dalla Mls.

Spazio anche a un terzo colpo? Le altre idee della Roma

Rui Patricio non convince più. Troppi gli errori del portiere portoghese e, si sa, quello dell’estremo difensore è il ruolo più delicato di tutti. Ecco perché il club pensa di ingaggiare un portiere prima del fatidico gong. Il nome più gettonato è quello del francese Hugo Lloris, in uscita dal Tottenham dopo l’acquisto dell’ex Empoli Vicario. I contatti con gli Spurs sono continui, frenetici: la Roma spera di soddisfare Mourinho. E sarebbe una beffa per la Lazio, che nei giorni scorsi sembrava vicinissima al suo acquisto. Non è finita qui. Friedkin, così come promesso al suo allenatore, investirà il tesoretto accumulato dalla cessione di Ibanez in Arabia Saudita: dalla Juventus potrebbe arrivare Kostic, che piace moltissimo allo Special One.