Lukaku re di Roma, Mourinho è da scudetto? Web giallorosso in tilt

Romelu Lukaku atterra oggi a Ciampino per il primo abbraccio dei tifosi della Roma: Mourinho lo aspetta ma come sta l'ex bomber dell'Inter?

29-08-2023 12:48

L’asso nella manica della Roma si chiama Romelu Lukaku. L’attaccante belga sarà presto il nuovo bomber di José Mourinho, che lo attende in giornata a Trigoria per il primo saluto ufficiale nella casa giallorossa. Nel pomeriggio alle 17 l’approdo a Ciampino, dove sarà accolto dal calore dei tifosi capitolini, letteralmente scatenati sui social al solo pensiero di un tandem con Paulo Dybala. Ecco come cambia la Roma con l’acquisto di Romelu Lukaku.

Lukaku alla Roma: quando arriva a Ciampino, i dettagli

L’arrivo nella capitale di Romelu Lukaku è ormai cosa fatta. La punta belga, reduce da una stagione agrodolce con i colori dell’Inter, è pronto a tornare in Serie A dopo un’estate a dir poco turbolenta, durante la quale è stato prima vicino ad un ritorno in nerazzurro e poi ad un passo dal vestire la casacca della Juventus. La chiamata giusta è stata quella di Mourinho, l’offerta congrua quella della famiglia Friedkin, che si è recata personalmente a Londra per chiudere l’affare con il Chelsea insieme al DS Tiago Pinto.

Lukaku sarà in Italia oggi pomeriggio, grazie ad un aereo privato della proprietà giallorossa che atterrerà a Ciampino alle ore 17.00. Previsto uno straordinario servizio d’ordine, complice l’invasione giallorossa che già sta cominciando a prendere forma, sin dalle prime ore di questa mattina. Lukaku, verosimilmente, avrà tempo solo per un saluto a distanza, senza possibilità di scattare foto e firmare autografi, proprio per non mettere a rischio il piano di sicurezza organizzato dalla Questura di Roma in collaborazione con il club dei Friedkin.

Come cambia la Roma con Lukaku: Mourinho cambia modulo?

Dopo Azmoun, uno dei pupilli di Mourinho, la Roma mette dentro anche Romelu Lukaku, che va a completare un parco attaccanti rimasto orfano dell’infortunato Tammy Abraham, che ne avrà almeno fino a gennaio, e fortemente condizionato dai continui problemi muscolari di Paulo Dybala. Adesso, lo Special One non esclude nemmeno un cambio modulo, considerando le caratteristiche dei calciatori a disposizione.

La Roma, complice la presenza di capitan Pellegrini, è abituata a giocare con un 3-4-2-1 a trazione anteriore, reso equilibrato dalla presenza di centrocampisti strutturati fisicamente, come Bryan Cristante. Senza Abraham e in attesa del miglior Dybala, Mourinho può di fatto contare su Belotti, Lukaku e Azmoun, oltre a El Shaarawy e Pellegrini, spesso utilizzati in porzioni di campo differenti.

Due le opzioni alternative dal punto di vista tattico: un 3-5-2 che vedrebbe Pellegrini arretrare sulla linea di centrocampo, al fianco di Renato Sanches (anch’egli attualmente acciaccato) e uno tra Cristante e Paredes, con il giovane Bove sempre pronto ad interpretare il ruolo di mezzala destra in caso di necessità. Sulle corsie esterne potrebbero spingere Karsdorp e Spinazzola, con Lukaku e Belotti ad alternarsi in posizione di prima punta, accanto all’iraniano Azmoun.

Un 3-5-2 che potrebbe facilmente trasformarsi in un 3-4-1-2, con Pellegrini a rifinire il gioco all’altezza della trequarti, alle spalle di un tandem offensivo scelto da Mourinho. Quando rientrerà Dybala, toccherà al tecnico portoghese decidere se tenere la Joya più vicina alla porta oppure optare nuovamente per un 3-4-2-1 che consenta all’argentino di legare meglio i reparti.

Lukaku alla Roma: le reazioni social dei tifosi

I tifosi della Roma sognano grazie all’arrivo di Romelu Lukaku, che ha spento le polemiche accese da Mourinho nelle prime conferenze stampa, a proposito della staticità del mercato giallorosso. Dopo aver sistemato il centrocampo con Renato Sanches e Paredes, che sono andati a colmare il vuoto lasciato da Matic, Tiago Pinto ha regalato allo Special One quanto richiesto, abbandonando la pista Duvan Zapata e affondando il colpo per Azmoun e, appunto, Lukaku.

Si alza l’asticella di obiettivi ed aspettative della Roma, che finora era valutata da quinto-ottavo posto anche dal proprio allenatore. I supporters capitolini si sono già scatenati sui social, con l’hashtag #Lukaku che ha già superato i 7.000 retweet.

Non ha importanza. Se non vai in Champions con Lukaku, Dybala, Smalling e tutti gli altri giocatori, la maggior parte dei quali sono trentenni, devi cambiare radicalmente il progetto a partire dalla prossima stagione.

Questo uno dei tanti commenti dei tifosi romanisti, che hanno invaso le pagine di marca giallorossa e i canali dei media nazionali.

Mi dispiace ma gli alibi sono finiti per tutti e lo ha fatto capire, giustamente, pure il Presidente. Zero scuse, altrimenti adios.

Come sta Lukaku oggi: le condizioni dell’attaccante

Romelu Lukaku rappresenta senza dubbio uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate 2023 e dell’era Friedkin. Nonostante arrivi in prestito (secco) oneroso dal Chelsea, a fronte di circa 7 milioni di euro, sono tutti consapevoli dell’apporto che può dare il centravanti belga nel campionato di Serie A. Allo stesso tempo, però, vige scetticismo sulle attuali condizioni fisiche del ragazzo, non più un ragazzino e da settimane separato in casa all’ombra di Stamford Bridge.

Lukaku non gioca una partita dallo scorso 10 giugno e, complice una struttura fisica imponente, avrà bisogno di tempo per rimettersi in carreggiata e portarsi al pari con i nuovi compagni. Probabile, infatti, che il giocatore svolgerà un periodo di lavoro differenziato, prima di essere aggregato gradualmente al resto del gruppo allenato da Mourinho. Evitare guai muscolari, questo l’obiettivo primario dello staff medico e tecnico della Roma.

A questo punto, è lecito aspettarsi il miglior Lukaku dopo la sosta nazionali di ottobre, quando probabilmente si potrà avere un’indicazione più precisa. È un avviso anche per i fantallenatori che vorranno scommettere sulle indubbie qualità dell’ex Inter, che a settembre potrebbe legittimamente faticare.