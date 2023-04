Calciopoli e il tesoro di Agnelli: Report annuncia rivelazioni inedite

Retroscena inediti su Calciopoli e il destino del tesoro segreto degli Agnelli: fa già discutere la prossima puntata di Report, in onda lunedì 17 su Rai 3. Riflettori sulla Juve.

13-04-2023 16:44

Non bastano i processi in corso, la Juve è al centro anche di reportage e inchieste che riguardano pure le trafile giudiziarie di ieri. Promette di far discutere la nuova puntata di Report, il programma d’approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci, in onda nella prima serata di lunedì 17 aprile su Rai 3 (ore 21.20). Si parlerà infatti dello scandalo Calciopoli del 2006 e si proverà a far luce su un tema scottante: che fine ha fatto il tesoro dell’Avvocato?

Il Tweet di Report: inchieste su Calciopoli e tesoro Agnelli

Così, su Twitter, l’account ufficiale della trasmissione ha presentato i temi al centro della prossima puntata: “17 anni dopo Calciopoli Report mostrerà rivelazioni inedite dei protagonisti di quella storia. E poi il tesoro di Gianni Agnelli: Report svelerà con documenti riservati e interviste esclusive i segreti della famiglia più potente d’Italia“. Due argomenti scottanti. Il primo, soprattutto, già al centro di numerose inchieste della popolare trasmissione, l’ultima delle quali andata in onda a gennaio con un protagonista d’eccezione: Luciano Moggi.

Retroscena su Calciopoli e Agnelli: Juve ancora nel mirino?

In un video trailer a corredo del Tweet una voce narrante ha spiegato nel dettaglio il contenuto dei prossimi approfondimenti. Per quanto riguarda Calciopoli, si annunciano retroscena inediti sulla Juventus attraverso “intercettazioni esclusive e rivelazioni dei protagonisti che raccontano una verità mai entrata nelle aule giudiziarie”. Le altre anticipazioni riguardano il tesoro di Gianni Agnelli: “Lingotti d’oro, opere d’arte e conti miliardari celati in paradisi fiscali: dov’è finito e chi è entrato in possesso del tesoro della famiglia più potente d’Italia?“.

Report e la nuova inchiesta sulla Juve: sui social è bufera

Ancor prima che vada in onda il programma c’è già chi si indigna: in massima parte, si tratta di tifosi della Juve. “A pochi giorni dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla indecente sentenza emessa da Torsello, orchestrata da Chiné, e organizzata da Gravina per compiacere Ceferin“, scrive Gianluigi che vede complotti. “Solita porcheria ad orologeria”, incalza Joe Frusciante. “Sempre a senso unico, il fango buttato addosso sempre agli stessi, giusto? E fare chiarezza qualche volta sul 2006 non sarebbe segno di coerenza con il servizio pubblico? Andate a scovare le intercettazioni di chi ha diretto e anche oggi dirige il calcio”, tuona un altro utente. Mentre Davide ironizza: “Sì, ma con calma! Non vedo il motivo di tutta questa fretta…”.