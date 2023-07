Calendario Serie A 2023/2024, i tifosi della Juve tra ironia e orgoglio

Il cammino dei bianconeri nel prossimo campionato ha scatenato post e commenti sui social network: le frasi e gli hashtag più divertenti, a cominciare dal "solito" esordio.

05-07-2023 15:30

Il calendario della Serie A 2023/2024 è stato reso noto e sul web impazzano i commenti e le ironie social dei tifosi. Scatenati quelli della Juventus con l’hashtag #allegriout come sempre gettonatissimo, tra il serio e il faceto, per accompagnare i post su Facebook e Twitter.

Il conto alla rovescia per Udinese-Juventus del 20 agosto è già iniziato, ma il cammino della Vecchia Signora viene passato al setaccio alla ricerca delle sfide più attese: il derby d’Italia contro l’Inter, quello della Mole contro il Torino, i big match con Napoli, Milan, Roma e Lazio.

La “solita” Udinese-Juve scatena i supporter bianconeri

“Poche cose sono certe nella vita tranne Udinese-Juventus alla prima giornata di Serie A” è uno dei messaggi che ha raccolto più like andando a evidenziare un dato oggettivo: i tanti precedenti a tinte bianconere nella gara d’esordio. Il 22 agosto 2021 è quello più recente: terminò 2-2 e fu l’ultima partita in bianconero di Cristiano Ronaldo. In totale sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano alla prima giornata.

Altra curiosità del calendario, con annessa stoccata finale, è quella notata dai supporter e che è subito balzata all’occhio: “La Juventus inizia la nuova stagione dove aveva chiuso l’ultima. Si spera con esito finale del campionato totalmente diverso”.

C’è chi, soffermandosi ancora su Udinese-Juve ha ricordato il confronto tra lo Chief Football Office Francesco Calvo e Massimiliano Allegri: “La prima a Udine e ci sarà il remake del “volano stracci” tra Calvo e Allegri”.

E a proposito di Allegri e della prima “classica” con l’Udinese c’è chi ha scritto: “Udinese-Juve alla prima o all’ultima di campionato è più scontata della permanenza di Allegri quest’anno”.

Il calendario della Juve visto dai tifosi di Inter e Napoli

Sfogliando il calendario, al netto dei criteri per la compilazione, c’è anche chi sottolinea: “Juve-Inter alla 13 giornata, esattamente come l’anno scorso”. Chi, invece, è meno attento ai criteri per la compilazione scatena la reazione stizzita di qualche “collega”: “Se i big match sono vietati nelle prime due gare è normale che le squadre da affrontare sono sempre le stesse. Preferivate il Napoli?”

Proprio sul fronte Napoli c’è chi non sottovaluta la Juve: “Buon calendario. Unica pecca quel trittico spaventoso. Atalanta, Inter, Juve in quattro partite”.

Orgoglio Juve: “Non dovevamo essere in Serie B?”

Decine i messaggi di chi sottolinea con orgoglio che la Juve, superato il caso plusvalenze, è regolarmente ai nastri di partenza. “Com’era la storia? Tanto la Serie B è un regalo?” con annesso post del calendario della Juve e un nuovo hashtag che, chissà, magari sostituirà #Allegriout. Ovvero, #dajeGiuntoli in onore dell’ultimo arrivato, in ordine cronologico.

