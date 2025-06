Psg-Inter, Masolin spiega le lacrime in diretta alle parole di Luis Enrique

La conduttrice Sky non era riuscita a trattenere le lacrime dopo lla dedica di Luis Enrique alla figlia scomparsa a 9 anni. "Ecco perché ho pianto"

La dedica di Luis Enrique alla figlia Xana, scomparsa all’età di 9 anni, ha emozionato tifosi, appassionati di calcio, gente comune e i professionisti della stampa. Tra chi non è riuscita a trattenere le lacrime c’è Federica Masolin, conduttrice Sky del post-partita della finale di Champions League. È stata lei, a freddo, a rivelare il motivo della forte commozione.

La dedica di Luis Enrique alla figlia Xana

In mezzo a tanta gioia per la vittoria della Champions League, la prima della storia per il Paris Saint Germain, s’è fatta largo la commozione per una dedica bellissima, emozionante, fatta da Luis Enrique alla figlioletta Xana, scomparsa a soli 9 anni, ma sempre presente nei discorsi e nella vita di tutti i giorni dell’allenatore spagnolo.

In occasione dei festeggiamenti sul manto erboso dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera e durante le interviste di rito nel post-gara, Luis Enrique ha indossato una maglietta con sopra disegnati un padre e una figlia, in versione cartoon, che piantano la bandiera del Paris Saint Germain.

Ma sono state soprattutto le parole, straordinarie, usate dal tecnico spagnolo a provocare una grande commozione a chi, ammirato, le ha ascoltate: “Xana è andata via con il corpo, ma spiritualmente è sempre con me. Non ho bisogno di vincere una partita o la Champions, io la sento comunque e nulla cambia a livello di sentimenti. Sono felice di averla vissuta”.

Masolin spiega le lacrime in diretta

Un messaggio toccante che ha emozionato visibilmente Federica Masolin, che non è riuscita a trattenere e a nascondere le lacrime. Con gli occhi lucidi la giornalista Sky ha ascoltato le parole di Luis Enrique, in profondo silenzio: è toccato a Cambiasso riprendere il discorso, in attesa del “ritorno” della conduttrice.

Solo qualche mese fa, Masolin aveva annunciato di essere incinta, rimanendo comunque al timone della trasmissione sulla Champions League in onda su Sky. È stata la stessa giornalista a commentare il motivo della commozione alle parole di Luis Enrique: “Vivo così lo sport, con l’emozione di un evento che ha sempre qualcosa da insegnarti”, ha spiegato.

“Sono rimasta colpita dalla purezza di un grande uomo, Luis Enrique parlava senza retorica della sua piccola Xana che non c’è più”, ha proseguito Masolin. Le parole utilizzate dall’allenatore del Paris Saint Germain hanno evidentemente spiazzato la conduttrice Sky a tal punto da farla piangere in diretta televisiva: “Avesse detto semplicemente ‘la dedico a lei’, sarebbe stato meno naturale. Invece ha mostrato un enorme pudore e una consapevolezza, di aiuto per gli altri. Ecco perché ho pianto in diretta”, ha concluso Masolin.