Calhanoglu a sorpresa chiama il Galatasaray

Hakan Calhanoglu, dopo aver deciso la partita tra Milan e Fiorentina nella serata di domenica, è sùbito volato in Turchia per rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Arrivato all’aeroporto, ha oggi rilasciato queste sorprendenti dichiarazioni.

“Ho il tatuaggio del leone perché sono un tifoso del Galatasaray. Spero di giocare per loro in futuro, perché no?”

Il calciatore turco, capo saldo del Milan di Pioli che lotta per lo Scudetto, ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, mentre vanno avanti i contatti con la dirigenza del Milan per discutere sul rinnovo.

Queste parole fanno un po’ spaventare i tifosi del Milan, anche se il riferimento di Calhanoglu alla voglia di giocare al Galatasaray potrebbe essere spostata più in là nel futuro del turco.

OMNISPORT | 22-03-2021 15:54