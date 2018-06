Call of Duty al cinema: Sollima spiega le differenze col gioco

Call of duty prossimamente sul grande schermo: il famosissimo titolo eSportivo diventerà un film firmato dal regista Stefano Sollima e prodotto da Stacey Sher e Nick van Dick di Activision Blizzard Studios, insieme Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard. Ma la pellicola non sarà una riproduzione fedele del gioco, anzi. Il filmaker romano ci ha tenuto a precisare si differenzierà dal game: “Credo che sia più l’idea, il concetto di raccontare la storia di un soldato. È qualcosa che non avete visto molto. Ci sono stati molti film di guerra ma non film sui soldati” – ha dichiarato.

Non sappiamo ancora se il soldato di cui racconterà la storia Sollima sia un personaggio di Call of Duty, ma dal regista delle serie di Gomorra, Suburra e Romanzo criminale ci si aspetta molto. “Credo che un film debba essere completamente diverso dall’esperienza di qualsiasi videogioco. Quindi, per poter realizzare un buon film basato su un videogioco, devi tradirne la struttura. Devi ignorare l’idea che sia stato fatto un videogioco. Devi creare qualcosa che sia completamente nuovo e un grande film” – ha spiegato.

Forse la storia non sarà proprio quella di Call of Duty, forse i fan più accaniti del titolo resteranno un po’ delusi. Dai rumors, però, i possibili nomi degli attori che saranno presenti nel film fanno ben sperare. Nel cast stellare, infatti, potrebbero esserci Tom Hardy e Chris Pine. “Di Hardy mi è piaciuto quasi tutto ciò in cui è apparso. Non vedo l’ora di vedere la sua interpretazione di Venom. Anche in Mad Max, è stato grandioso. Pine è un tipo tosto ma è anche brillante, può avere senso dell’umorismo ma anche ricoprire un ruolo drammatico” – ha dichiarato il filmaker in un’intervista rilasciata a Metro.

Mentre aspettiamo di conoscere maggiori dettagli sul film, che ne dite di una partita a CoD?

HF4 | 21-06-2018 10:00