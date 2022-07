Cambiaso-Juve, tutto fatto

01-07-2022 08:45

La Juventus ha preso Andrea Cambiaso: il terzino del Genoa si trasferisce a Torino in cambio del difensore bianconero Dragusin, che nella prossima stagione giocherà in Serie B tra le fila del Grifone.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore rumeno ha detto sì al trasferimento dopo il messaggio di Giorgi Chiellini, che l’ha convinto a fare una stagione in cadetteria: “Sei forte, non avere paura, arriverai in alto ovunque andrai”, il messaggio rivelato dalla rosea.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE