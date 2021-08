Camila Giorgi è magnifica: trionfo storico a Montreal

Camila Giorgi fantastica: la tennista di Macerata ha conquistato l’importante torneo WTA 1000 di Montreal, in Canada, battendo in finale la ceca Karolina Pliskova, numero 6 del mondo, con i parziali di 6-3, 7-5.

Grazie a questa vittoria, l’Azzurra fa un grande balzo nella classifica WTA, portandosi dal 71esimo posto al 34esimo in un colpo solo. Un’estate da applausi per lei.

La Giorgi si è aggiudicata il primo parziale grazie a un break ottenuto al settimo game; nel secondo, dopo il break e controbreak al quarto e quinto gioco, l’equilibrio si rompe al dodicesimo game, quando Camila ruba il servizio e chiude 7-5.

La maceratese è stata protagonista di un percorso fino alla finale quasi immacolato: dopo aver battuto la Podoroska e le due teste di serie Mertens e Kvitova senza perdere un set, ai quarti di finale ha piegato anche la quotata statunitense Coco Gauff, e in semifinale ha sconfitto per due set a uno un’altra americana, Pegula.

Per la marchigiana è il terzo titolo WTA vinto in carriera (l’ultimo nel 2018 in Austria), di gran lunga il più importante. Dopo l’ottimo torneo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 continua così il brillante momento di forma dell’Azzurra, che guarda con fiducia agli Us Open in programma a fine mese. Non solo il tennis maschile, anche Camila Giorgi nel femminile tiene alta la bandiera dell’Italia.

OMNISPORT | 15-08-2021 21:29