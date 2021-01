Cannavaro: "Pronto per l'Europa, la Juventus di Pirlo non c'è ancora"

L’ex Pallone d’Oro Fabio Cannavaro, oggi allenatore del Guangzhou in Cina, intervistato dalla Bobo TV ha parlato di due suoi compagni di squadra della nazionale campione del mondo: “Non è ancora la Juve che Pirlo ha in testa, a differenza del Napoli invece che secondo me è già quello di Gattuso. E’ chiaro poi che sono i calciatori a fare la differenza, se hai Cristiano Ronaldo e Morata sono problemi. Andrea ha conoscenze ed esperienza, sono sicuro che verrà fuori”.

Sul suo futuro: “14 partite e 11 vittorie, +8 dalla seconda, i playoff e abbiamo perso in finale. In tre anni sono riuscito a cambiare una squadra, da una media di 33 anni a 23. Primo, secondo, primo, secondo, con numeri importanti. Adesso mi sento pronto per l’Europa, anche se ho un contratto importante con la mia società di due anni, con clausole importanti. L’obiettivo è tornare e mettersi alla prova, per capire se il sistema che ho, che sta funzionando in Cina, può funzionare anche lì”.

Infine una scelta e una battuta a Cassano: “Chi scelgo tra Simeone o Guardiola? Tutti adoriamo Guardiola, ma a me piace molto la scuola tedesca. Nel mondo di oggi se non proponi nulla non puoi allenare, non ci sono i Cassano a disposizione. Con la mia testa avresti vinto cinque Palloni d’Oro. Con te mi sono fatto tante di quelle risate a Madrid… parlava in barese stretto a tutti i compagni”.

OMNISPORT | 26-01-2021 14:12