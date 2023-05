Caos arbitri, Rocchi boccia Doveri e Zufferli: che errori in Monza-Torino

Il giovane fischietto di Udine prende un abbaglio clamoroso, la moviola di Saccani alla Ds

08-05-2023 09:40

Che la politica di Rocchi sia quella di lanciare giovani arbitri è cosa nota da tempo ma non tutte le ciambelle riescono col buco. La giornata del designatore era stata già macchiata dalla decisione di Doveri di ammonire Vlahovic dopo averlo inseguito per la sua reazione ai cori razzisti della curva atalantina ma a far arrabbiare Rocchi è stata soprattutto la prova di Zufferli, classe ’90 alla terza gara in A, che ha diretto Monza-Torino rendendosi protagonista di errori clamorosi, con la complicità del Var Abbatista. Probabile uno stop per lui e una ramanzina a Doveri.

Rivedi qui gli highlights di Monza-Torino

Monza-Torino, i precedenti di Zufferli con le due squadre

Non aveva mai arbitrato prima il Toro il fischietto friulano che aveva un sol precedente con il Monza risalente al 12 febbraio contro il Bologna, quando i brianzoli vinsero 1-0 ma l’arbitro fece infuriare il tecnico degli emiliani Thiago Motta.

Monza-Torino, i casi dubbi

Due su tutti gli episodi da moviola. Al 37′ Sanabria controlla forse con un braccio, allarga per Vojvoda che dribbla Birindelli e conclude: Miranchuk appoggia in rete, l’arbitro convalida ma dopo una revisione al Var annulla.All’87’ Rovella trattiene vistosamente Ricci, proteste del Torino. Karamoh viene ammonito per proteste. L’arbitro non concede il rigore con il check del Var che si è chiuso senza il richiamo all’on-field review.

Monza-Torino, per Marelli grave errore su Rovella-Ricci

A Dazn Luca Marelli parla di ‘trattenuta molto evidente’. ed aggiunge: “È vero che inizia fuori area ma il fallo va valutato dove finisce la trattenuta e finisce in area di rigore”. Quando sullo schermo vengono mostrate le immagini del contatto al tecnico del Toro Ivan Juric è apparso impietrito quasi incapace di commentare: “Mah mi sembra… cioè… Sono sbalordito dai su. Mi sembra veramente un rigore netto, chiaro. Ricci sta davanti a Rovella, l’ha perso non sa che fare, lo strattona e lo butta giù e basta”.

Monza-Torino, Saccani rimprovera Zufferli

Severo il giudizio dell’esperto della Domenica Sportiva, Massimiliano Saccani: “al 36′ la rete di Myranchuk annullata, l’azione parte dal controllo di Sanabria di petto e poi di mano e si conclude col gol, convalidato. Abbatista al Var richiama l’arbitro per il tocco di mano ma Zufferli era piazzato e poteva vederlo da solo, invece che dopo un lungo check. Il secondo episodio al 42′ della ripresa: passaggio filtrante di Karamoh, vanno a contrasto Rovella e Ricci, Rovella lo trattiene e Ricci cade in area, Zufferli in buona posizione non fischia nulla, la trattenuta comincia fuori area, il Var pertanto non può intervenire ma un intervento sarebbe stato necessario come dogso, e determinare il rosso per chiara occasione da rete”.