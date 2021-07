Caos Inter, i tifosi si ribellano: Basta gioco al massacro

Notizie dalla Cina che mettono ancora in discussione il futuro dell’Inter. A riportare è il Corriere della Sera che rivela come all’interno del gruppo Suning ora il controllo non sia più di Zhang. In realtà la situazione è ben più complesso visto che Alibaba ha preso il controllo del 17% (insieme a Xiaomi) di Suning.com e non di tutto il gruppo. Un acquisto del valore di circa 1,14 miliardi di euro orchestrato dal governo cinese che sta cercando di sostenere le attività industriali del paese dopo la pandemia.

A riportare la notizia è il giornalista Giovanni Capuano che la rilancia su Twitter scrivendo: “Suning, ora comanda Alibaba con il governo che ha tolto a Zhang il controllo dell’attività principale del gruppo. L’Inter non controllata direttamente dalla società e in pegno al fondo Oaktree, oggi il via alla stagione post scudetto”.

La rabbia dei tifosi nerazzurri

Le parole del giornalista e il caso Suning non fanno sicuramente piacere ai tifosi dell’Inter. Dopo la vittoria dello scudetto il club ha vissuto settimane complicate cominciate con l’addio di Antonio Conte e proseguite negli ultimi giorni con la dolorosa cessione di Achraf Hakimi, uno dei giocatori simboli della conquista del tricolore. Ma i tifosi accusano i media di aver lanciato un gioco al massacro nei confronti del club.

“Roba da denuncia, basta scrivere falsità sull’Inter, siete patetici”, il messaggio di Antonio che riassume il pensiero di tanti tifosi nerazzurri che in questo momento si sentono sotto assedio da parte della stampa. “Semplicemente imbarazzante, non c’entra niente Suning. Ma ai giornalisti piace mettere ansia e creare scenari apocalittici quando si parla dell’Inter. Imbarazzante”.

Sono tanti i commenti dei tifosi nerazzurri arrabbiati per questa copertura mediatica: “L’importante è scrivere, se poi si fa un frullato va bene lo stesso. Sfido chiunque a capire la complessità delle scatole cinesi dove fanno fatica pure analisti economici poi arriva Capuano a spiegarci tutto”. Mente c’è chi fa notare che in casa Juve la situazione è anche peggiore: “700 milioni di aumento di capitale in tre anni, ne vogliamo parlare. 700 milioni di aumento per avere a giugno 2021 302 milioni di passivo, forse sarebbe meglio parlare di questo”.

SPORTEVAI | 07-07-2021 11:04