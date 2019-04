Caos Juve-Milan, pesante provvedimento contro l'arbitro

Non si placa la rabbia in casaMilan due giorni dopo la partita con la Juventus. Lunedì in Lega Calcio a Milano il designatore degli arbitri Rizzoli e il presidente dell'Aia Nicchi incontreranno i rappresentanti dei club, e secondo il Corriere della Sera i vertici arbitrali riconosceranno gli errori dell'arbitro Fabbri durante il big match di sabato sera e si scuseranno con la società rossonera.

Il direttore di gara di Ravenna, un emergente, è andato in tilt al suo primo big match e verrà fermato per alcune settimane. Non dirigerà più partite del Milan fino al termine della stagione. Rizzoli e Nicchi gli imputano soprattutto l'errore sul braccio di Alex Sandro: impensabile, dopo la revisione al Var, non assegnare il calcio di rigore in favore del Milan.

Rizzoli ha invece approvato la scelta del Var Calvarese di non richiamare l'attenzione di Fabbri sul "calcetto" nel finale di gara di Mandzukic a Romagnoli, che avrebbe potuto portare al rigore per i rossoneri: la portata dell'accaduto, secondo gli arbitri, non è così grave da giustificare una revisione Var. Improbabile inoltre la prova tv nei confronti del croato.

In Lega andranno Gattuso e Romagnoli, tra i più furenti per quanto successo, forse anche Leonardo che dopo la partita si era espresso così: "Il fallo da rigore mi sembra abbastanza chiaro… Siamo molto dispiaciuti, la squadra ha fatto una grande prestazione, poi va via con zero punti dopo questi episodi. Quando giocano così e vanno via con zero punti per errori arbitrali dispiace. Partita condizionata da un arbitraggio inadeguato nelle scelte e nel dialogo. Il comportamento generale dell'arbitro ha causato delle reazioni, l'ammonizione di Calhanoglu è incomprensibile. Ha condizionato abbastanza. Sono situazioni che dispiacciono molto, ma meglio evitare polemiche".

Il club meneghino vuole anche far pesare una statistica particolare: solo due rigori concessi ai rossoneri in tutta la stagione, l’ultimo contro il Parma a dicembre. E' il record negativo in serie A.

