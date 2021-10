Capello: "Donnarumma irriconoscente verso il Milan"

A quasi tre mesi dalla conquista degli Europei, l’Italia ha l’opportunità di alzare al cielo un altro trofeo, la Nations League: per farlo, gli azzurri dovranno prima battere la Spagna per accedere alla finalissima in programma a San Siro domenica sera contro la vincente di Belgio-Francia.

Nella lista dei convocati di Mancini non è presente Zaniolo, out a causa di un risentimento al flessore rimediato in Roma-Empoli: del talento giallorosso ha parlato Fabio Capello che, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, lo ha paragonato a Dejan Savicevic, uno dei tanti campioni allenati ai tempi del Milan. “Il paragone tra i due non mi sembra azzardato, purché chiaramente Zaniolo torni quello che era prima degli infortuni. Anche lui ha dei colpi di classe e di genio come Dejan”.

Donnarumma ha ammesso in conferenza che i fischi di San Siro gli farebbero male: il 75enne allenatore non gli ha risparmiato, però, una frecciatina in merito al mancato rinnovo col Milan. “Spero che sia accontentato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al Psg. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”.

Secondo Capello, la Juventus è già fuori dai giochi di potere della lotta per lo Scudetto: bianconeri già a -10 dal Napoli dopo appena sette giornate. “Per me sì. E’ già troppo lontana dal vertice e ha tante squadre davanti. E’ un campionato molto combattuto e se devi recuperare punti a Napoli, Milan, Inter e Roma diventa complicato”.

OMNISPORT | 06-10-2021 09:54