Capuano scatena il web: Immobile non deve giocare con la Juve

Il “pasticciaccio brutto” dei tamponi dubbi della Lazio, con i giocatori positivi per la Uefa ma non per il campionato, agita cattivi pensieri. Possibile che uno stesso atleta non possa giocare in Champions ma sia abile per la serie A? Il ds Tare e Lotito si sentono tranquilli e parlano di buona fede ma come deve regolarsi la Figc? Per Giovanni Capuano non ci sono dubbi: Immobile e gli altri positivi non possono essere schierati nel prossimo match di campionato contro la Juve.

Per Capuano incomprensibile che Immobile possa giocare ora

La firma di Panorama sul portale derbyderbyderby scrive: “che Immobile possa scendere in campo conto la Juventus nel prossimo week end completando così il secondo giro tra positività e negatività al virus appare difficilmente comprensibile e accettabile: per tutti dovrebbe valere un principio di fondo e cioè che nel dubbio si preserva la salute delle persone. E nel caso di Immobile qualche dubbio evidentemente c’è se un laboratorio svizzero continua a considerare positivo, quindi potenzialmente infetto e infettante, l’attaccante laziale”.

Poi aggiunge: “Allo stato attuale delle cose, Immobile in campo con la Juventus sarebbe una forzatura che rimetterebbe in discussione tutto il sistema. Il calcio ha un protocollo che è l’unica ancora di salvezza cui aggrapparsi, un bene che va difeso da tutti. Invece, dal caso Napoli in poi, il sospetto è che ci sia la corsa a piegarlo ai propri interessi. E’ un errore marchiano e imperdonabile”.

Tifosi divisi sui social

Fioccano le reazioni sui social: “Fermare Lotito e Diaconale..sarebbe gia’ un buon inizio…per la salute delle persone, non solo per il calcio… ” o anche: “Se sa che a Roma e Milano tutto è concesso”, oppure: “L’Italia e’ il Paese dei furbetti. Negli altri Campionati non avviene nulla di simile”.

Il web è scatenato: “Ma come, il protocollo non avrebbe salvato le magnifiche e progressive sorti del mondo del calcio?” oppure: “Ora scrivete così ma poi se domenica la Juve vince senza Immobile allora lunedì sarà tutto un .. gara truccata la Juve paga la Figc per non far giocare Immobile ecc ecc .. lo schema è sempre quello .”.

SPORTEVAI | 05-11-2020 09:33